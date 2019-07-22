В багаже и ручной клади разрешается ввозить до трех букетов цветов и не более 5 кг фруктов и овощей без фитосанитарных сертификатов. Новые правила вступят в силу с 19 августа.

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Космос «Протон-М» для запуска двух спутников связи отправлен на «Байконур» Центр имени Хруничева отправил ракету-носитель «Протон» и разгонный блок «Бриз-М» на космодром «Байконур», расположенный в Казахстане, в рамках подготовки к запуску спутников Eutelsat 5 и MEV-1.

Экономика Western Union ограничила сумму переводов за границу Одна из крупнейших работающих в РФ систем денежных переводов Western Union ограничила размер перевода за границу, кроме Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама, суммой в 600 тысяч рублей в течение 30 календарных дней, сообщили РИА Новости в ее контакт-центре.

Политика В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Политика ЦИК Украины обработал более 11 процентов протоколов с выборов в Раду После подсчета 11,53 процента протоколов на выборах в Верховную раду лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которая получает 41,57 процента голосов избирателей, свидетельствуют данные на сайте ЦИК Украины.

Политика Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.

Происшествия В Коми сошли с рельсов вагоны с углем Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.

Гаджеты Смартфоны Honor 9X и 9X Pro получат жидкостное охлаждение Huawei опубликовала новый рекламный тизер смартфонов Honor 9X и 9X Pro, в котором сообщает, что новинки получат «киберспортивную» жидкостную систему охлаждения.

Гаджеты Xiaomi впервые вошла в список Fortune Global 500 Согласно информации, указанной в списке Fortune Global 500, в Xiaomi сегодня работает почти 17 тыс. сотрудников.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Футбол Румменигге: не знаю, в курсе ли Гвардиола о происходящем в «Сити» Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может быть не в курсе всех событий в английском клубе.

Общество Счетная палата обнаружила массовые нарушения при возмещении судебных издержек Счетная палата предложила Судебному департаменту (СД) при Верховном суде (ВС) повысить прозрачность расходов федерального бюджета на процессуальные издержки, обязав суды размещать в интернете акты на оплату расходов на их возмещение, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Политика Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.

Общество В Краснодаре ливни подтопили 30 улиц Дворы, дороги и дома были подтоплены в Краснодаре из-за обильного ливня, который прошел в столице Краснодарского края накануне, сообщает 21 июля «РИА Новости».

Футбол Ребёнок прорвался к Роналду во время матча «Ювентуса» и сфотографировался с ним Во время матча «Ювентуса» и «Тоттенхэма», проходившего в Сингапуре в рамках Международного кубка чемпионов, к скамейке бьянконери прорвался юный болельщик.

Политика «Слуга народа» может получить в Раде однопартийное большинство В остальных округах лидируют самовыдвиженцы и кандидаты от партий, не проходящих в Раду по многомандатному округу (по спискам).

Технологии Названы сроки замены хирургов роботами На базе новых технологий развиваются приложения дополненной реальности и роботы для медицины.

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour.

Политика На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.

Культура Сериал Воронины закрывают после 10 лет на экране Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.

Политика На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".

Наука В продукты россиян добавят панцири саранчи Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.

Происшествия В Свердловской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом Пять человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса и легкового автомобиля в городе Березовский Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Политика Путин забрал у Челябинска право проведения саммитов ШОС и БРИКС Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Магнитогорск заявил врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, что саммиты БРИКС и ШОС, которые планировалось провести в Челябинске, будут проведены в Санкт-Петербурге.