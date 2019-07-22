Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветовКоммерсантъ 00:20
В багаже и ручной клади разрешается ввозить до трех букетов цветов и не более 5 кг фруктов и овощей без фитосанитарных сертификатов. Новые правила вступят в силу с 19 августа.
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Космос
«Протон-М» для запуска двух спутников связи отправлен на «Байконур»
Центр имени Хруничева отправил ракету-носитель «Протон» и разгонный блок «Бриз-М» на космодром «Байконур», расположенный в Казахстане, в рамках подготовки к запуску спутников Eutelsat 5 и MEV-1.
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Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
Одна из крупнейших работающих в РФ систем денежных переводов Western Union ограничила размер перевода за границу, кроме Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама, суммой в 600 тысяч рублей в течение 30 календарных дней, сообщили РИА Новости в ее контакт-центре.
Обновлено в 02:26
Политика
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ЦИК Украины обработал более 11 процентов протоколов с выборов в Раду
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Политика
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Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
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Общество
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Процедуру получения охотничьего билета, необходимого для владения оружием, могут ужесточить.
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Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
В Коми сошли с рельсов вагоны с углем
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Обновлено вчера в 21:19
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Смартфоны Honor 9X и 9X Pro получат жидкостное охлаждение
Huawei опубликовала новый рекламный тизер смартфонов Honor 9X и 9X Pro, в котором сообщает, что новинки получат «киберспортивную» жидкостную систему охлаждения.
Обновлено вчера в 13:16
Гаджеты
Xiaomi впервые вошла в список Fortune Global 500
Согласно информации, указанной в списке Fortune Global 500, в Xiaomi сегодня работает почти 17 тыс. сотрудников.
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Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
Румменигге: не знаю, в курсе ли Гвардиола о происходящем в «Сити»
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может быть не в курсе всех событий в английском клубе.
Обновлено в 02:19
Общество
Счетная палата обнаружила массовые нарушения при возмещении судебных издержек
Счетная палата предложила Судебному департаменту (СД) при Верховном суде (ВС) повысить прозрачность расходов федерального бюджета на процессуальные издержки, обязав суды размещать в интернете акты на оплату расходов на их возмещение, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Обновлено в 02:15
Политика
Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках
По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено вчера в 14:12
Общество
В Краснодаре ливни подтопили 30 улиц
Дворы, дороги и дома были подтоплены в Краснодаре из-за обильного ливня, который прошел в столице Краснодарского края накануне, сообщает 21 июля «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:27
Футбол
Ребёнок прорвался к Роналду во время матча «Ювентуса» и сфотографировался с ним
Во время матча «Ювентуса» и «Тоттенхэма», проходившего в Сингапуре в рамках Международного кубка чемпионов, к скамейке бьянконери прорвался юный болельщик.
Обновлено вчера в 23:50
Космос
Магнетар SGR 1900+14 может за секунду превратить Землю в пыль
Обновлено 20 июля в 07:21
Политика
«Слуга народа» может получить в Раде однопартийное большинство
В остальных округах лидируют самовыдвиженцы и кандидаты от партий, не проходящих в Раду по многомандатному округу (по спискам).
Обновлено вчера в 23:20
Технологии
Названы сроки замены хирургов роботами
На базе новых технологий развиваются приложения дополненной реальности и роботы для медицины.
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Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
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Культура
Сериал Воронины закрывают после 10 лет на экране
Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.
Обновлено в 00:30
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Наука
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
В Свердловской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
Пять человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса и легкового автомобиля в городе Березовский Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Путин забрал у Челябинска право проведения саммитов ШОС и БРИКС
Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Магнитогорск заявил врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, что саммиты БРИКС и ШОС, которые планировалось провести в Челябинске, будут проведены в Санкт-Петербурге.
Обновлено 19 июля в 14:33
Здоровье
«Причиной смерти стало игнорирование прав»
Проект «Группа риска», посвященный защите прав заключенных с ВИЧ, туберкулезом, сифилисом и другими инфекционными заболеваниями в российских пенитенциарных учреждениях, осуществлен фондом «Русь Сидящая» при грантовой поддержке Фонда оперативной помощи ключевым группам населения ВЕЦА.
Обновлено вчера в 18:13