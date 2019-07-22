Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветовКоммерсантъ 00:20
В багаже и ручной клади разрешается ввозить до трех букетов цветов и не более 5 кг фруктов и овощей без фитосанитарных сертификатов. Новые правила вступят в силу с 19 августа.
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с чего всё началось
Ранее на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано постановление правительства, в соответствии с которым пассажиры в своем багаже и ручной клади смогут ввезти в Россию не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.Российская газета06:03
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