В багаже и ручной клади разрешается ввозить до трех букетов цветов и не более 5 кг фруктов и овощей без фитосанитарных сертификатов. Новые правила вступят в силу с 19 августа.

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

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