Общество

В России ужесточат правила провоза багажа через границуРИА Новости вчера в 20:20

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Читать в источнике
Обсудить8
с чего всё началось
Правительство России утвердило новые правила ввоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу, постановление об этом опубликовано на официальном портале
 правовой информации.
Коммерсантъ00:20

Подробнее о событии

В России изменятся правила провоза багажа

URA.Ruвчера в 20:34

В России ужесточат правила провоза фруктов и растений в багаже

РБКвчера в 23:17

В России изменят норму провоза фруктов и цветов в багаже

Известиявчера в 22:14

В России могут изменить правила провоза в багаже фруктов и цветов

RT на русскомвчера в 22:12

В России ужесточат правила провоза фруктов и овощей через границу

ТАСС00:19

В России ужесточат правила провоза багажа через границу

РИА Новостивчера в 20:20

В России ввели норму провоза в багаже фруктов и цветов

Российская газетавчера в 17:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 01:08, Вашингтон
Политика

Партия Медведчука не войдет в коалицию с партией Зеленского

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" исключает возможность формирования коалиции с партией президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".
Обновлено вчера в 17:28
Политика

На выборах в Раду «Слуга народа» Зеленского набирает более 42%

Обновлено в 00:00
Происшествия

В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС

Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.
Обновлено вчера в 23:01
Футбол

ФК «Ахмат» уступил в Екатеринбурге «Уралу»

Обновлено вчера в 09:25
Футбол

Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено вчера в 09:07
Общество

На Сахалине уволили зампреда правительства из-за драки в кафе

ВРИО губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия

В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой

В Иркутской области в ДТП с участием машины скорой помощи погибла беременная женщина, два человека пострадали, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

В Тюмени пассажирский самолёт вынужденно вернулся в аэропорт

Следственный комитет начал проверку после того, как в аэропорт Тюмени после вылета вернулся самолёт из-за срабатывания датчика неисправности шасси.
Обновлено в 00:49
Космос

В небе над Омском сфотографировали комету

Обновлено вчера в 00:10
Шоу-бизнес

Мама Леди Гаги назвала виновного в расставании Купера и Шейк

Мать Леди Гаги Синтия Джерманотта держит парикмахерскую в Вест-сайде.
Обновлено вчера в 08:50
Космос

Британец с Земли снял на видео стыковку «Союза» с МКС

Создатель телескопов из Великобритании Мартин Льюис снял с заднего двора своего дома из северного пригорода Лондона видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия

Огонь подходил домам: серьёзный пожар в Новоорском районе

На место ЧП выехал врио губернатора Оренбургской области. и Как сообщает пресс-служба администрации Орска, в связи с природным пожаром в Новоорском районе существует угроза задымления нашего города.
Обновлено 20 июля в 05:33
Политика

Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными

Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено вчера в 14:11
Единоборства

У бойца Олейника диагностировали два перелома ноги

Обновлено вчера в 11:48
Политика

Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках

По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено вчера в 14:12
Авто

Ferrari расширит свою модельную линейку

Ferrari расширит свою линейку продуктов за счет диверсификации типов моделей, которые она предлагает.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие

Украинские военные утонули на глазах инструкторов НАТО

Обновлено вчера в 23:04
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Кино

Фильм «Король лев» стал лидером российского проката в выходные

ИА «Ореанда-Новости» По данным портала kinobusiness.com анимационная картина «Король лев» за 4 дня собрала в российском прокате 1 миллиард 58,5 миллиона рублей, заняв верхнюю строчку.
Обновлено вчера в 18:30
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Футбол

«Зенит» обыграл «Сочи» во втором туре РПЛ

Петербургский "Зенит" обыграл "Сочи" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 16:34
Шоу-бизнес

Экс-жена Абрамовича Дарья Жукова выходит за греческого миллиардера

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова объявила о помолвке с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Обновлено вчера в 14:46
Здоровье

Кому вредно есть овощи, рассказала гастроэнтеролог

Рекомендации, как употреблять овощи, врача-гастроэнтеролога Виктории Суджияновой опубликовали в прессе.
Обновлено вчера в 01:47
Армия и оружие

Sohu: Новейшие китайские УДК отстают от мирового уровня

Обновлено в 00:24
Политика

Украина хочет остановить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес

Волочкова отреагировала на сообщения о своей свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова в интервью StarHit заявила, что информация о том, что она якобы выходит замуж, является сплетнями.
Обновлено в 00:28
Политика

Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2

Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.
Обновлено вчера в 11:08
Шоу-бизнес

Собчак попросила не вспоминать о «Доме-2»

Ксения Собчак заявила, что упоминания о «Доме-2» и упреки в её адрес в связи с этим проектом неуместны.
Обновлено вчера в 21:49
Общество

У временного мэра Челябинска появился новый заместитель

Обновлено в 00:11
Политика

Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею введения единой валюты между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства.
Обновлено вчера в 19:39
Главное