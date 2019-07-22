Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границуРИА Новости вчера в 20:20
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
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с чего всё началось
Правительство России утвердило новые правила ввоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу, постановление об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.Коммерсантъ00:20
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