Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границуГазета.Ru 04:34
Для более крупных партий в багаже и ручной клади потребуют фитосанитарные сертификаты. Продукцию тех, кто не сможет их предоставить, будут уничтожать или возвращать обратно. Правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу ужесточат в России с 19 августа.
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Авто
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Политика
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Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
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Напомним, результаты Национального экзитпола, обнародованные после закрытия избирательных участков в стране 21 июля, свидетельствуют о том, что на парламентских выборах, состоявшихся на Украине, в Верховную раду Украины нового созыва проходят пять партий.
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Независимые кандидаты в Мосгордуму решили всю неделю пикетировать мэрию
Выдвинувшийся в Мосгордуму по 8-му округу Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией пообещал, что независимые кандидаты в городское заксобрание будут проводить одиночные пикеты у мэрии Москвы всю неделю и требовать регистрации всех, кто собрал подписи в поддержку своего выдвижения.
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