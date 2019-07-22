с чего всё началось

В багаже и ручной клади разрешается ввозить до трех букетов цветов и не более 5 кг фруктов и овощей без фитосанитарных сертификатов. Новые правила вступят в силу с 19 августа.

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

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