Минприроды готовит новый экзамен для будущих охотников Минприроды намерено ужесточить процедуру получения охотничьего билета, который необходим для владения оружием.

с чего всё началось

В России могут ужесточить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

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