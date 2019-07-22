Общество

В России ужесточат получение охотничьего билета, пишут СМИРИА Новости 03:47

В России могут ужесточить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
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с чего всё началось

Охотминимум введут по максимуму

Минприроды готовит новый экзамен для будущих охотников Минприроды намерено ужесточить процедуру получения охотничьего билета, который необходим для владения оружием.
Коммерсантъвчера в 18:13

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В России ужесточат получение охотничьего билета, пишут СМИ

РИА Новости03:47

Минприроды решило ужесточить процедуру получения охотничьего билета

Ведомостивчера в 22:13

Процедуру получения охотничьего билета могут ужесточить в России

ФАНвчера в 23:44

Министерство природы намерено ужесточить процедуру выдачи охотничьего билета, который позволяет владеть оружием

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«Коммерсантъ» узнал об ужесточении процедуры получения охотничьего билета

РБКвчера в 20:36

Охотминимум введут по максимуму

Коммерсантъвчера в 18:13
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:08, Вашингтон
Армия и оружие

Сирийские войска отразили атаку боевиков на юге Идлиба

Агентство САНА передает, что подразделения сирийской армии отразили попытку боевиков из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) захватить контроль над населенного пункта Эль-Кусабия на юге провинции Идлиб.
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Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
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В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс.
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Южноуралец скончался от укуса гадюки

Житель Сосновского района (Челябинская область) скончался после укуса гадюки – антидот к змеиному яду привезли в районную больницу только в день похорон мужчины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Рабинович заявил, что украинцев ожидает очень плохое будущее

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что украинцев возможно ожидает «катастрофическое» будущее, поскольку на внеочередных парламентских выборах пока лидирует «партия войны».
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия

Пожарный погиб во время тушения возгорания в Оренбургской области

Сотрудник пожарно-спасательной части города Ясного погиб во время тушения пожара.
Обновлено в 01:42
Происшествия

В Коми вагоны с углем сошли с рельсов

По информации ведомства, сошедшие с путей железнодорожные вагоны с углем входили в состав грузового поезда Воркута-Череповец в составе 54 вагонов.
Обновлено в 02:54
Общество

Филиалы исправительных колоний откроют на крупных предприятиях

Закон, разрешающий создавать колонии-поселения и исправительные центры для приговоренных к принудительным работам, вступил в силу, его толкование 21 июля опубликовала «Российская газета».
Обновлено в 03:40
Политика

На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Политика

Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова

Обновлено вчера в 11:13
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Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

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В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
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Общество

В воскресенье на Кемерово опустилась мгла

Из-за неблагоприятных метеоусловий Кемеровским гидрометцентром введен режим по ограничению выбросов для предприятий Кемерова.
Обновлено вчера в 04:47
Политика

В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ

Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.
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Политика

Правительство России может предоставить Пулково статус открытого неба

Региональные власти и управляющая компания Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) пытаются получить статус открытого неба для аэропорта с 2020 года, однако инициатива вызвала резкие возражения со стороны авиакомпаний, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 02:20
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Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске и Санкт-Петербурге

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Группа «Грибы» выпустила новый клип

Украинская группа «Грибы» образовалась в 2016 году. Клип на их самую популярную песню «Тает лёд» набрал свыше 148 миллионов просмотров.
Обновлено вчера в 15:50
Общество

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Спорт

Коляда женился на венгерской фигуристке

Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Михаил Коляда женился на фигуристке Дарье Беклемищевой, выступающей в парном катании.
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Лесные пожары в Красноярском крае: горит более 650 тыс. га

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Аллегрова продала квартиру в Майами ради виллы в Италии

Певица Ирина Аллегрова продала свою квартиру в Майами ради покупки дома на одном из самых дорогих курортов в Италии - Форте-деи-Марми.
Обновлено в 02:10
Политика

Шарий: Старики опять определили, как жить миллионам украинцев

Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал итоги прошедших на Украине внеочередных парламентских выборов, отдельно отметив результаты партий «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, а также «Европейской солидарности» бывшего президента страны Петра Порошенко.
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Политика

Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
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Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
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Интервью: Максим Орешкин

М. Орешкин ― Да не спрашивали, потому что он сидит рядом и участвует активно в этих переговорах и сам открыто говорит, что он делает и зачем.
Обновлено вчера в 23:58
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«Газпром» достроит газопровод Починки — Анапа

Обновлено 19 июля в 10:20
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Радикалов из секты «Домой в СССР» задержали при попытке захвата зданий

Более 20 радикалов из секты «Домой в СССР» задержаны в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) при попытке вооруженных захватов административных зданий.
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