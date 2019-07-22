Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета, пишут СМИРИА Новости 03:47
В России могут ужесточить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
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с чего всё началось
Минприроды готовит новый экзамен для будущих охотников Минприроды намерено ужесточить процедуру получения охотничьего билета, который необходим для владения оружием.Коммерсантъвчера в 18:13
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Армия и оружие
Сирийские войска отразили атаку боевиков на юге Идлиба
Агентство САНА передает, что подразделения сирийской армии отразили попытку боевиков из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) захватить контроль над населенного пункта Эль-Кусабия на юге провинции Идлиб.
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Общество
Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда
Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
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В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс.
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Происшествия
Южноуралец скончался от укуса гадюки
Житель Сосновского района (Челябинская область) скончался после укуса гадюки – антидот к змеиному яду привезли в районную больницу только в день похорон мужчины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Рабинович заявил, что украинцев ожидает очень плохое будущее
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что украинцев возможно ожидает «катастрофическое» будущее, поскольку на внеочередных парламентских выборах пока лидирует «партия войны».
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Происшествия
Пожарный погиб во время тушения возгорания в Оренбургской области
Сотрудник пожарно-спасательной части города Ясного погиб во время тушения пожара.
Обновлено в 01:42
Происшествия
В Коми вагоны с углем сошли с рельсов
По информации ведомства, сошедшие с путей железнодорожные вагоны с углем входили в состав грузового поезда Воркута-Череповец в составе 54 вагонов.
Обновлено в 02:54
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Филиалы исправительных колоний откроют на крупных предприятиях
Закон, разрешающий создавать колонии-поселения и исправительные центры для приговоренных к принудительным работам, вступил в силу, его толкование 21 июля опубликовала «Российская газета».
Обновлено в 03:40
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На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
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Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Авто
Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России
В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Общество
В воскресенье на Кемерово опустилась мгла
Из-за неблагоприятных метеоусловий Кемеровским гидрометцентром введен режим по ограничению выбросов для предприятий Кемерова.
Обновлено вчера в 04:47
Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.
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Политика
Правительство России может предоставить Пулково статус открытого неба
Региональные власти и управляющая компания Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) пытаются получить статус открытого неба для аэропорта с 2020 года, однако инициатива вызвала резкие возражения со стороны авиакомпаний, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 02:20
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске и Санкт-Петербурге
Обновлено 19 июля в 15:31
Музыка
Группа «Грибы» выпустила новый клип
Украинская группа «Грибы» образовалась в 2016 году. Клип на их самую популярную песню «Тает лёд» набрал свыше 148 миллионов просмотров.
Обновлено вчера в 15:50
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Спорт
Коляда женился на венгерской фигуристке
Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Михаил Коляда женился на фигуристке Дарье Беклемищевой, выступающей в парном катании.
Обновлено в 00:45
Общество
Лесные пожары в Красноярском крае: горит более 650 тыс. га
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Аллегрова продала квартиру в Майами ради виллы в Италии
Певица Ирина Аллегрова продала свою квартиру в Майами ради покупки дома на одном из самых дорогих курортов в Италии - Форте-деи-Марми.
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Политика
Шарий: Старики опять определили, как жить миллионам украинцев
Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал итоги прошедших на Украине внеочередных парламентских выборов, отдельно отметив результаты партий «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, а также «Европейской солидарности» бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:44
Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Экономика
Интервью: Максим Орешкин
М. Орешкин ― Да не спрашивали, потому что он сидит рядом и участвует активно в этих переговорах и сам открыто говорит, что он делает и зачем.
Обновлено вчера в 23:58
Энергетика
«Газпром» достроит газопровод Починки — Анапа
Обновлено 19 июля в 10:20
Происшествия
Радикалов из секты «Домой в СССР» задержали при попытке захвата зданий
Более 20 радикалов из секты «Домой в СССР» задержаны в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) при попытке вооруженных захватов административных зданий.
Обновлено в 03:55