Общество

В России ужесточат получение охотничьего билетаГазета.Ru 01:59

В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
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с чего всё началось

Охотминимум введут по максимуму

Минприроды готовит новый экзамен для будущих охотников Минприроды намерено ужесточить процедуру получения охотничьего билета, который необходим для владения оружием.
Коммерсантъвчера в 18:13

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В России ужесточат получение охотничьего билета, пишут СМИ

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«Коммерсантъ» узнал об ужесточении процедуры получения охотничьего билета

Интерфакс02:55

«Коммерсантъ» узнал об ужесточении процедуры получения охотничьего билета

РБКвчера в 20:36

Министерство природы намерено ужесточить процедуру выдачи охотничьего билета, который позволяет владеть оружием

Эхо Москвы01:15

Минприроды решило ужесточить процедуру получения охотничьего билета

Ведомостивчера в 22:13

СМИ узнали об ужесточении процедуры получения охотничьего билета

Известия02:29

Охотминимум введут по максимуму

Коммерсантъвчера в 18:13
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Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
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Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.
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Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допускает, что пропрезидентская сила не будет вступать в коалицию с другими политическими силами, поскольку получает широкий мандат доверия от граждан Украины.
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Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой

Беременная женщина погибла в результате ДТП с машиной скорой помощи в Иркутской области.
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Лоукостер «Победа» планирует летать в Египет и продавать туда туры

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В Москве на концерте Metallica задержали мужчину в федеральном розыске

Во время концерта группы Metallica в Москве полиция задержала мужчину, который находился в федеральном розыске.
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Иран сообщил об аресте 17 работавших на ЦРУ шпионов

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Политика

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Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
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Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения

Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.
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Происшествия

Во Франции нашли затонувшую более полувека назад подводную лодку

Во Франции обнаружили подводную лодку «Минерва», затонувшую в Средиземном море 51 год назад.
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Общество

Дым от пожаров в Восточной Сибири добрался до Новосибирска

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Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом

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Внедрение технологий блокчейн серьезно угрожает безопасности банков

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Ушел из жизни глава МАГАТЭ Юкия Амано

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В «Газпроме» сообщили, что строительство линейной части газопровода позволит увеличить производительность газотранспортной системы в направлении Краснодарского края и обеспечит растущий спрос на газ в регионе, а так же в Крыму и на Ставрополье.
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Чемезов оценил в 300 млрд рублей необходимость докапитализации ОАК

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Об «исчезновении» Луценко сообщал бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
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Компания Lenovo возвращается на российский рынок смартфонов

Считается, что возвращение смартфонов Lenovo позволит компании снова занять хорошие позиции на рынке среднебюджетных и бюджетных смартфонов.
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В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

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В Крыму закрыли лагерь, где отравились дети

Работа детского оздоровительного лагеря "Берег" в Крыму временно остановлена из-за выявленных нарушений на пищеблоке, более 600 детей вывезены из лагеря и переданы родителям, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
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В США планируют оставить на Луне астронавтов

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