Общество

В России ужесточат получение охотничьего билетаГазета.Ru 01:59

В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
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с чего всё началось

Охотминимум введут по максимуму

Минприроды готовит новый экзамен для будущих охотников Минприроды намерено ужесточить процедуру получения охотничьего билета, который необходим для владения оружием.
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Министерство природы намерено ужесточить процедуру выдачи охотничьего билета, который позволяет владеть оружием

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Ведомостивчера в 22:13

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РБКвчера в 20:36

Охотминимум введут по максимуму

Коммерсантъвчера в 18:13
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