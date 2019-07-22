Общество
В России ужесточат получение охотничьего билетаГазета.Ru 01:59
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
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с чего всё началось
Минприроды готовит новый экзамен для будущих охотников Минприроды намерено ужесточить процедуру получения охотничьего билета, который необходим для владения оружием.Коммерсантъвчера в 18:13
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Рабинович заявил, что украинцев ожидает очень плохое будущее
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что украинцев возможно ожидает «катастрофическое» будущее, поскольку на внеочередных парламентских выборах пока лидирует «партия войны».
Обновлено вчера в 20:37
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ
Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.
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Обновлено в 04:27
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Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Кино
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Перед зрителями выступил президент Marvel Кевин Фейдж. Четвертая фаза Marvel будет включать 10 фильмов и сериалы Disney+ с 2020 по 2021 год.
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Фильм Мстители: Финал собрал в мировом прокате 2,7902 млрд долларов.
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Индия запустила к Луне станцию с луноходом
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Пять человек погибли в ДТП в Туапсинском районе Краснодарского края утром в понедельник.
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После совещания, стало известно, что директор МАУ «Городской сад имени Пушкина» Ольга Попова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
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Музыка
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Минобороны опровергло утверждения "Белых касок" о том, что российская авиация нанесла удар по рынку в Сирии.
Обновлено в 06:38