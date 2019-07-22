Общество
В России ужесточат получение охотничьего билетаГазета.Ru 01:59
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
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с чего всё началось
Минприроды готовит новый экзамен для будущих охотников Минприроды намерено ужесточить процедуру получения охотничьего билета, который необходим для владения оружием.Коммерсантъвчера в 18:13
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
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