Общество

В России ужесточат получение охотничьего билетаГазета.Ru 01:59

В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
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с чего всё началось

Охотминимум введут по максимуму

Минприроды готовит новый экзамен для будущих охотников Минприроды намерено ужесточить процедуру получения охотничьего билета, который необходим для владения оружием.
Коммерсантъвчера в 18:13

Подробнее о событии

В России ужесточат получение охотничьего билета, пишут СМИ

РИА Новости03:47

«Коммерсантъ» узнал об ужесточении процедуры получения охотничьего билета

Интерфакс02:55

«Коммерсантъ» узнал об ужесточении процедуры получения охотничьего билета

РБКвчера в 20:36

Министерство природы намерено ужесточить процедуру выдачи охотничьего билета, который позволяет владеть оружием

Эхо Москвы01:15

Минприроды решило ужесточить процедуру получения охотничьего билета

Ведомостивчера в 22:13

СМИ узнали об ужесточении процедуры получения охотничьего билета

Известия02:29

Охотминимум введут по максимуму

Коммерсантъвчера в 18:13
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Общество

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Умер 29-летний шеф-редактор передачи "Пусть говорят" Денис Коновалов, сообщил Первый канал.
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Двое альпинистов из Петербурга погибли в горах Кабардино-Балкарии

Два человека сорвались и, по предварительным данным, погибли во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров в воскресенье.
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Как отмечается, 54-летний водитель скорой помощи не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.
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Общество

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что препятствий для усиления диалога с Европейским союзом по экономическим и политическим вопросам нет.
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Центризбирком Украины подсчитала более 35 процентов голосов, отданных избирателями в ходе прошедших накануне выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 02:40
Происшествия

На концерте Metallica задержали находившегося в розыске мужчину

В Москве на стадионе «Лужники» 21 июля задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
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Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В московском цирке сорвалась с высоты воздушная гимнастка

В Центре цирковых искусств Москвы во время выступления сорвалась с двухметровой высоты 29-летняя гимнастка Анна Андрюшкова.
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«Спартак» сыграет с «Туном» в Лиге Европы

В соперники московскому «Спартаку» достался швейцарский клуб «Тун». Первую игру «красно-белые» проведут на выезде.
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Кино

Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»

В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
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Политика

Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко "куда-то исчез" – об этом сообщил юрист и бывший замруководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.
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Общество

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Городские службы завершают ликвидацию последствий выпадения за сутки месячной нормы осадков в Краснодаре, где оказались подтоплены около 90 территорий, сообщает администрация столицы Кубани.
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Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда

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Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
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Происшествия

Мотузная отсудила 100 тысяч рублей за дело о картинках во «ВКонтакте»

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Фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам обошел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.
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Обновлено вчера в 11:13
Происшествия

Бывший гендиректор Антипинского НПЗ может скрываться за границей

Бывший генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода, подозреваемый в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 35 млн рублей, может скрываться за границей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе управления СК по Тюменской области.
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В 2021 году в крае планируется создать 20 таких центров, чтобы ранняя диагностика рака была доступна жителям малых и отдалённых поселков.
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Собчак обматерила Шнурова из-за Богомолова

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Зампред правления Новатэка Джетвей получил российское гражданство

Указом президента России Владимира Путина заместитель председателя правления НОВАТЭКа американец Марк Джетвей получил российское гражданство.
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Медведев: вопросы продовольственной безопасности в целом решены

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утверждает, что в целом по стране задачи продовольственной безопасности решены.
Обновлено в 08:36
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Стал известен размер зарплаты Кокорина и Мамаева в колонии

Напомним, Кокорин и Мамаев отправились в колонию 4 июля.
Обновлено в 03:53
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