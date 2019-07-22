Общество

В России ужесточат получение охотничьего билетаГазета.Ru 01:59

В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
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с чего всё началось

Охотминимум введут по максимуму

Минприроды готовит новый экзамен для будущих охотников Минприроды намерено ужесточить процедуру получения охотничьего билета, который необходим для владения оружием.
Коммерсантъвчера в 18:13

Подробнее о событии

В России ужесточат получение охотничьего билета, пишут СМИ

РИА Новости03:47

Охотминимум введут по максимуму

Коммерсантъвчера в 18:13

СМИ узнали об ужесточении процедуры получения охотничьего билета

Известия02:29

Министерство природы намерено ужесточить процедуру выдачи охотничьего билета, который позволяет владеть оружием

Эхо Москвы01:15

Минприроды решило ужесточить процедуру получения охотничьего билета

Ведомостивчера в 22:13

«Коммерсантъ» узнал об ужесточении процедуры получения охотничьего билета

РБКвчера в 20:36

«Коммерсантъ» узнал об ужесточении процедуры получения охотничьего билета

Интерфакс02:55
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
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Банк подаст в суд в случае покупки экспроприированного Проминвестбанка ВЭБ.РФ считает экспроприацию своего дочернего Проминвестбанка, работающего на Украине, незаконной, в связи с чем не рекомендует потенциальным инвесторам покупать акции этой кредитной организации на аукционе.
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Политика

Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.
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Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев (оба из ЛДПР) внесли в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий розничную продажу пива на стадионах при условии заключения договора между ИП и организаторами соревнований, следует из электронной базы данных Госдумы.
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Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
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Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
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Происшествия

BlaBlaCar подтвердил информацию о поездке пассажира в кабине машиниста

Обновлено в 08:10
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Western Union ограничила сумму переводов за границу

29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
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Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия – страна возможностей».
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У российского теле- и радиоведущего Владимира Соловьева был вид на жительство в Италии. Об этом рассказал оппозиционер Алексей Навальный.
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Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»

В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
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Во Франции нашли пропавшую 50 лет назад подлодку

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В Киеве освободили экс-председателя фракции Партии регионов

Апелляционный суд в Киеве освободил экс-председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова из-под стражи, сообщил Андрей Портнов - экс-замглавы администрации бывшего президента Виктора Януковича.
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В МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду

Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России.
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В качестве третьих лиц привлечены 10 банков, в том числе те, которые в 2015 году выдали Utair, балансировавшей на грани банкротства, два синдицированных кредита совокупным объемом 42,6 млрд руб.
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Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона

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Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мёртвым

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Неизвестный объект нашли в космосе после запуска «Союза»

ВВС США обнаружили неизвестный объект на околоземной орбите после запуска пилотируемого корабля "Союз МС-13" ракетой-носителем "Союз-ФГ".
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Полузащитник сборной Польши перешел в «Урал»

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