Общество

В России ужесточат получение охотничьего билетаГазета.Ru 01:59

В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
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с чего всё началось

Охотминимум введут по максимуму

Минприроды готовит новый экзамен для будущих охотников Минприроды намерено ужесточить процедуру получения охотничьего билета, который необходим для владения оружием.
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В России ужесточат получение охотничьего билета, пишут СМИ

РИА Новости03:47

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Ведомостивчера в 22:13

«Коммерсантъ» узнал об ужесточении процедуры получения охотничьего билета

РБКвчера в 20:36

«Коммерсантъ» узнал об ужесточении процедуры получения охотничьего билета

Интерфакс02:55
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:37, Вашингтон
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