Происшествия

В России ужесточат наказание за «пьяные» ДТПЕвропейско-Азиатские новости 02:08

В России планируется ужесточить наказание за ДТП, случившиеся по вине пьяных водителей. Инициативу уже поддержали Верховный суд и правительство, пишет «РИА Новости» со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.
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Вячеслав Володин
В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей… Это будет отдельный законопроект с поправками в статью 264 Уголовного кодекса РФ.
— Вячеслав Володин, российский политикСвободная Пресса 03:33

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