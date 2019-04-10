Происшествия
В России ужесточат наказание за «пьяные» ДТПЕвропейско-Азиатские новости 02:08
В России планируется ужесточить наказание за ДТП, случившиеся по вине пьяных водителей. Инициативу уже поддержали Верховный суд и правительство, пишет «РИА Новости» со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.
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В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей… Это будет отдельный законопроект с поправками в статью 264 Уголовного кодекса РФ.
— Вячеслав Володин, российский политикСвободная Пресса 03:33
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