Путешествия
В России увлеклись новым видом туризмаГазета.Ru 00:51
В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки. Об этом пишет "Российская газета".
Читать в источнике
Оценить121
с чего всё началось
Переводится как business (бизнес) и leisure (досуг). Появился такой вид туризма совсем недавно. Отправляющийся в командировку сотрудник по своей инициативе продлевает пребывание в городе, который посетил по работе.Российская газетавчера в 21:00
Подробнее о событии
Показать все источники
И поработать, и отдохнуть. Россияне стали чаще выбирать новый вид туризма
Телеканал 360°вчера в 22:52
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 06:55, Вашингтон
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в московский аэропорт из-за пожара
Пассажирский Boeing 737, вылетевший 21 июля из Москвы в Прагу, экстренно вернулся из-за пожара в багажном отделении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.
Обновлено в 06:32
Космос
50 лет назад состоялась высадка на Луну
Модуль с двумя членами экипажа пробыл на Луне около 21 часа, совершил взлёт и стыковку с кораблём на орбите, после чего был взят курс на Землю.
Обновлено в 03:20
Футбол
Карпин о ничьей со «Спартаком»: Должны были и могли выиграть
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашней ничьей с московским «Спартаком» (2:2) в матче второго тура РПЛ отметил, что его команда, несмотря на сложности, могла и должна была сегодня побеждать.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Зеленский проголосовал на выборах в Раду
Обновлено в 05:44
Футбол
РПЛ дала оценку стычкам фанатов «Спартака» и бойцов ОМОНа в Ростове
Матч в Ростове между местной одноименной командой и московским «Спартаком» в рамках второго тура РПЛ завершился со счетом 2:2. После игры, по свидетельствам очевидцев и кадров в сети, произошли столкновения между болельщиками «красно-белых» и ОМОНом.
Обновлено в 04:41
Футбол
ЦСКА на своем поле обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки
Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Политика
Зеленский рассказал о качествах будущего премьера Украины
Новый премьер-министр Украины должен быть профессиональным экономистом, а не политиком, ранее занимавшим должность премьера, спикера парламента или главы фракции, заявил журналистам в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский после голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 05:41
Экология
Новосибирскую область окутал дым от лесных пожаров в Красноярском крае
Ветер принес в Новосибирскую область дым от лесных пожаров в Красноярском крае, наблюдается дымка с запахом гари, но угрозы для людей нет, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено в 05:30
Политика
Иран заявил о готовности к любым сценариям после задержания танкера
Танкер Stena Impero, следовавший под флагом Британии, был задержан в Ормузском проливе 19 июля.
Обновлено в 04:52
Политика
В Донецкой области Украины выявили попытку фальсификации выборов
Члены комиссии подписали пустые бланки протоколов с итогами выборов Первая попытка фальсификации парламентских выборов зафиксирована в Донецкой области Украины, сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.
Обновлено в 02:59
Футбол
«Милан» подпишет лучшего игрока прошедшего Кубка Африки
Ранее 21-летний игрок сборной Алжира был признан лучшим игроком Кубка африканских наций.
Обновлено в 06:39
Финансы
Путин не исключил снижения ставки по ипотеке
"Во второй половине года, по экспертным оценкам, ставки по ипотеке должны опуститься ниже 10 процентов", - заявил Путин.
Обновлено 19 июля в 14:02
Армия и оружие
Украинские военные сорвали перемирие
Обновлено в 06:40
Кино
Что будет с Мстителями: в Marvel рассказали о новой фазе вселенной
Фантастическая четверка, Люди Икс, Блэйд, четвертая часть "Тора" и возвращение Натали Портман, Анджелина Джоли в "Вечных" и много сериалов - "Газета.Ru" рассказывает о будущих проектах новой фазы киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:33
Футбол
Зидан выразил надежду, что Бэйл скоро покинет «Реал»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник команды Гарет Бэйл в скором времени покинет клуб.
Обновлено в 04:58
Музыка
Во второй день фестиваля «Нашествие» выступят группы ДДТ и Lumen
Группы ДДТ и Lumen выступят сегодня, 20 июля, во второй день всероссийского рок-фестиваля «Нашествие», который проходит в городе Большое Завидово Тверской области.
Обновлено вчера в 03:51
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Футбол
Украинский футболист специально не забил с пенальти
Полузащитник украинской "Волыни" Денис Кожанов не стал реализовывать пенальти в контрольном матче со "Львовом".
Обновлено вчера в 13:09
Шоу-бизнес
«Женщина, полегче»: Вера Брежнева в купальнике отбросила стеснение
«Стеснение пропало, градус повышен», — процитировала Вера Брежнева песню Филиппа Киркорова и разделась до бикини.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Политика
В партии Зеленского выбрали спикера Верховной Рады
От партии «Слуга народа» выбрали главного претендента на пост председателя Верховной рады Украины. Им стал глава партии Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений
Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с 75-летием дипломатических отношений между двумя странами.
Обновлено в 04:40
Футбол
Бурмистров: «Убери Фернандо из „Спартака“ – получится команда второй восьмёрки»
Москвичи победили 1:0 благодаря голу Жиго на последней минуте. Бурмистров отметил, что Спартак бояться не имеет смысла, так как это смешно.
Обновлено в 06:29
Космос
Британец снял с Земли видео стыковки корабля «Союз» с МКС
Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено в 04:25
Общество
Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей с ОВЗ
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено вчера в 16:11
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено вчера в 04:23