Переводится как business (бизнес) и leisure (досуг). Появился такой вид туризма совсем недавно. Отправляющийся в командировку сотрудник по своей инициативе продлевает пребывание в городе, который посетил по работе.

с чего всё началось

В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки. Об этом пишет "Российская газета".

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