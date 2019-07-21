Путешествия

В России увлеклись новым видом туризмаГазета.Ru 00:51

В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки. Об этом пишет "Российская газета".
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с чего всё началось

В России появился новый вид туризма

Переводится как business (бизнес) и leisure (досуг). Появился такой вид туризма совсем недавно. Отправляющийся в командировку сотрудник по своей инициативе продлевает пребывание в городе, который посетил по работе.
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