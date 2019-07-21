За последние пять лет спрос на bleisure-путешествия по России вырос более чем на 40 процентов. А вскоре доля таких путешествий может вырасти до 60 процентов. Об этом "Российской газете" рассказали в агентстве делового туризма "Аэроклуб".

с чего всё началось

В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки. Об этом пишет "Российская газета".

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