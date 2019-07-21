Путешествия
В России увлеклись новым видом туризмаГазета.Ru 00:51
В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки. Об этом пишет "Российская газета".
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с чего всё началось
За последние пять лет спрос на bleisure-путешествия по России вырос более чем на 40 процентов. А вскоре доля таких путешествий может вырасти до 60 процентов. Об этом "Российской газете" рассказали в агентстве делового туризма "Аэроклуб".Российская газетавчера в 21:00
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И поработать, и отдохнуть. Россияне стали чаще выбирать новый вид туризма
Телеканал 360°вчера в 22:52
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