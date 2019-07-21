Путешествия
В России увлеклись новым видом туризмаГазета.Ru 00:51
В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки. Об этом пишет "Российская газета".
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с чего всё началось
За последние пять лет спрос на bleisure-путешествия по России вырос более чем на 40 процентов. А вскоре доля таких путешествий может вырасти до 60 процентов. Об этом "Российской газете" рассказали в агентстве делового туризма "Аэроклуб".Российская газетавчера в 21:00
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На Украине начались досрочные выборы в Раду
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Происшествия
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Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии Мужчина ранил двух глухонемых людей в вагоне метро в Санкт-Петербурге, после того как они не ответили на его вопрос.
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В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
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Ольга Бузова опозорилась на концерте в Бишкеке
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Обновлено вчера в 17:15
Экономика
Средняя зарплата астраханцев достигла 33 тысяч 343 рублей
По данным администрации Астраханской области, среднемесячная зарплата в регионе по итогам января-июня 2019 года достигла 33 тысяч 343 рублей, что на 8 процентов выше аналогичного показателя за тот же период прошлого года.
Обновлено вчера в 22:45
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В Кемерове из окна многоэтажки выпала 19-летняя девушка
Напомним, ранее в Кемерове из окна на девятом этаже в общежитии по проспекту Ленина, 135а, выпала девушка.
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Авто
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Обновлено вчера в 09:50
Экономика
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Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций (МФО) являются россияне, которые заняты в бюджетной и финансовой сферах.
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Министр обороны Украины объяснил инцидент с Зеленским
Обновлено вчера в 09:52
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес
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В предыдущем посте Панин показал фото царя Николая II, который дает своей дочери сделать затяжку из сигареты в мундштуке.
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В Брянской области загорелся дом-интернат для престарелых
Обстоятельства возгорания выясняются.
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Футбол
Защитник сборной США по футболу может перебраться в «Лион»
Защитник сборной США и "Нью-Йорк Ред Буллз" Аарон Лонг может продолжить карьеру во французском "Лионе", сообщает портал Le Figaro.
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Технологии
BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ
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В Иране объяснили причину захвата британского танкера
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Кино
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Очередной фантастический фильм из киновселенной Marvel «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame) установил новый мировой рекорд кассовых сборов и похоже обойдет знаменитый блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар» (Avatar, 2009), который удерживал мировую пальму первенства в течение последних 10 лет.
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LG готовит новое семейство смартфонов M Series
Наблюдатели полагают, что LG готовит к выпуску новое семейство смартфонов M Series.
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