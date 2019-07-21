За последние пять лет спрос на bleisure-путешествия по России вырос более чем на 40 процентов. А вскоре доля таких путешествий может вырасти до 60 процентов. Об этом "Российской газете" рассказали в агентстве делового туризма "Аэроклуб".

с чего всё началось

В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки. Об этом пишет "Российская газета".

Политика На Украине начались досрочные выборы в Раду На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.

Космос «Союз МС-13» с международным экипажем пристыковался к МКС Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Политика Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина» Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».

Происшествия В Петербурге в метро мужчина напал с ножом на двух глухонемых людей Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии Мужчина ранил двух глухонемых людей в вагоне метро в Санкт-Петербурге, после того как они не ответили на его вопрос.

Шоу-бизнес Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой Вчера экс-супруга украинской звезды застали в объятиях эффектной брюнетки. Мурата Налчаджиоглу подозревают в новом романе.

Единоборства Харрис нокаутировал Олейника за 12 секунд Харрис смог нокаутировать Олейника за 12 секунд. Это третий самый быстрый нокаут в истории UFC.

Авто Volkswagen Tayron установил рекорд по продажам Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.

Шоу-бизнес Ольга Бузова опозорилась на концерте в Бишкеке Ольга Бузова опубликовала видео, записанное на ее последнем концерте в Бишкеке.

Общество British Airways и Lufthansa приостановили полёты в Каир «Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полёты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.

Экономика Средняя зарплата астраханцев достигла 33 тысяч 343 рублей По данным администрации Астраханской области, среднемесячная зарплата в регионе по итогам января-июня 2019 года достигла 33 тысяч 343 рублей, что на 8 процентов выше аналогичного показателя за тот же период прошлого года.

Происшествия В Кемерове из окна многоэтажки выпала 19-летняя девушка Напомним, ранее в Кемерове из окна на девятом этаже в общежитии по проспекту Ленина, 135а, выпала девушка.

Экономика Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков МФО среди россиян Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций (МФО) являются россияне, которые заняты в бюджетной и финансовой сферах.

Единоборства Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA Филиппинец Мэнни Пакьяо взял верх над американцем Китом Турманом и завоевал титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Шоу-бизнес Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой В предыдущем посте Панин показал фото царя Николая II, который дает своей дочери сделать затяжку из сигареты в мундштуке.

Футбол Защитник сборной США по футболу может перебраться в «Лион» Защитник сборной США и "Нью-Йорк Ред Буллз" Аарон Лонг может продолжить карьеру во французском "Лионе", сообщает портал Le Figaro.

Общество В России предлагают не считать пиво алкоголем Трансформация действующего закона должна вывести пиво и иную пивоваренную продукцию из сферы, которую регулирует реализацию алкогольной продукции на розничном рынке страны, в том числе и в сфере общепита.

Политика В Иране объяснили причину захвата британского танкера 19 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана опубликовал заявление, в котором сообщил о захвате британского нефтяного танкера в Ормузском проливе, на юге Ирана, из-за несоблюдения международных законов мореплавания.

Кино Фильм «Мстители: Финал» устанавливает новый рекорд по кассовым сборам Очередной фантастический фильм из киновселенной Marvel «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame) установил новый мировой рекорд кассовых сборов и похоже обойдет знаменитый блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар» (Avatar, 2009), который удерживал мировую пальму первенства в течение последних 10 лет.