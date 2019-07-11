Экономика

В России увеличился средний чек за один поход в магазинОреанда-Новости 03:31

ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники холдинга «Ромир» провели исследование, согласно результатам которого средний чек россиянина за один поход в магазин в июне 2019 года увеличился по сравнению. В мае его размер составлял 553 рубля, в июне – 556 рублей.
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«Ромир»: средний чек россиян за поход в магазин в июне увеличился

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Средний чек жителя России за один поход в магазин в июне 2019 года увеличился по сравнению с маем на 3 рубля, или на 0,5%, и составил 556 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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