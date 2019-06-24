Экономика
В России увеличилось число зарегистрированных самозанятыхИзвестия вчера в 15:00
В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
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с чего всё началось
За полгода действия пилотного проекта по регистрации самозанятых возможностью выйти из тени воспользовались более 110 тыс. человек, рассказали «Известиям» в ФНС.Известиявчера в 17:01
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Число зарегистрированных самозанятых в России превысило 100 тысяч
Псковское агентство информации01:31
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:00, Вашингтон
Общество
Более 1 млн кв. м жилья по программе реновации поставил столичный Росреестр на кадастровый учет
Более 1 млн кв. м жилья по программе реновации поставлено на кадастровый учет управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Москве.
Обновлено в 02:39
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В сентябре Apple представит не только новые iPhone, но и 16-дюймовый MacBook Pro
По данным аналитика IHS Markit Джеффа Лина (Jeff Lin), устройство выйдет в сентябре текущего года – и у Apple нет никаких причин переносить срок премьеры.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части
Как сообщало ИА REGNUM, в 9 часов 20 минут (6 часов 20 минут по Москве) на территории воинской части города Арыси Туркестанской области произошел взрыв.
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Политика
В России создали собственную вакцину от полиомиелита
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки товаров первой необходимости, лекарств, медоборудования, систем ЖКХ должны быть ограждены от торговых и санкционных ограничений.
Обновлено вчера в 20:04
Экономика
Aliexpress открылся российским продавцам
На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.
Обновлено вчера в 18:42
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В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
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Игры
Россияне получат отдельный сервер World of Warcraft Classic
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Кино
Умер исполнитель главной роли в фильме «Овод» Андрей Харитонов
Наиболее известной работой Харитонова стала роль Артура Бертона в фильме "Овод" (1980) режиссера Николая Мащенко.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Саакашвили обвинил Порошенко в недопуске своей партии на выборы в Раду
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко и его людей во властных структурах в недопуске своей партии «Движение новых сил» на выборы в Верховную раду.
Обновлено в 02:57
Авто
Появились первые фотографии внедорожника ГАЗ «Тигр Next»
Как пишут СМИ, ГАЗ «Тигр Next» будет представлен уже завтра в рамках выставки «Армия-2019». Последняя будет проходить в Подмосковье.
Обновлено в 02:01
Авто
Названы регионы РФ с самыми дешевыми подержанными автомобилями
В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия
Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета
Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты в воздух для сопровождения самолета Airbus A320 авиакомпании Ernest, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
ЦИК Украины отказался регистрировать Парасюка кандидатом в депутаты
Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации для участия в парламентских выборах бывшему главе Администрации президента Украины Андрею Клюеву, а также кандидатам от Коммунистической партии и «Руха новых сил» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Обновлено в 02:47
Политика
Зама российского губернатора уволили после прямой линии Путина
Замгубернатора Мурманской области Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины, уволили после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:42
Политика
Москва назвала условия сохранения транзита газа через Украину
«Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз» Украины», — сказал Приходько.
Обновлено в 03:34
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Экономика
Россияне взяли рекордную сумму кредитов на автомобили
Россияне в апреле 2019 года взяли рекордную сумму автокредитов — 57,7 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
Обновлено в 03:32
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратится
21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля, однако эта мера не касалась двух грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в РФ — Georgian Airways и MyWay Airlines.
Обновлено 22 июня в 10:18
Футбол
Надаль эмоционально отреагировал на выход «Мальорки» в Примеру
Обновлено в 03:04
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Обновлено в 03:08
Наука
В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком
Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.
Обновлено в 03:36
Общество
Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палаты
«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов»,— заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 03:39
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова
Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 00:20
Политика
Мэр Челябинска подал в отставку
Обновлено в 00:50
Музыка
Хореографа Загитовой обвинили в плагиате
Обновлено вчера в 03:31
Экономика
Грузия приценивается к санкциям
Большинство грузинских экспертов уверены: минимизировать ущерб от уже введенных или возможных новых санкций РФ вряд ли удастся, они больно ударят по грузинским гражданам.
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Японский МИД опроверг поездку Зеленского на саммит G20
Японской стороне неизвестно о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где в ближайшие дни пройдет саммит Группы двадцати (G20).
Обновлено в 03:42
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В минздраве РТ прокомментировали сообщения об эпидемии мышиной лихорадки в Казани
В министерстве здравоохранения Татарстана прокомментировали информацию о якобы начавшейся в Казани эпидемии мышиной лихорадки.
Обновлено в 03:10
Общество
Более 700 человек обратились в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии
В Роспотребнадзоре заявили, что более 700 человек обратились в ведомство в связи с ситуацией в Грузии.
Обновлено в 02:16