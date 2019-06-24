Экономика

В России увеличилось число зарегистрированных самозанятыхИзвестия вчера в 15:00

В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
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с чего всё началось

Белее серого: за полгода из тени вышли 110 тыс. самозанятых

За полгода действия пилотного проекта по регистрации самозанятых возможностью выйти из тени воспользовались более 110 тыс. человек, рассказали «Известиям» в ФНС.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

За полгода в России зарегистрировались более 110 тысяч самозанятых

ФедералПресс02:51

Более 110 тыс. самозанятых прошли регистрацию в налоговой службе

REGNUM01:59

Все больше россиян предпочитает работать на себя

Deita.ruвчера в 20:15

Более 110 тысяч самозанятых в России «вышли из тени» за полгода

ФАН01:19

Банки готовят специальные предложения для самозанятых россиян

РЕН ТВвчера в 21:29

Число зарегистрированных самозанятых в России превысило 100 тысяч

Псковское агентство информации01:31

Белее серого: за полгода из тени вышли 110 тыс. самозанятых

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:00, Вашингтон
Общество

Более 1 млн кв. м жилья по программе реновации поставил столичный Росреестр на кадастровый учет

Более 1 млн кв. м жилья по программе реновации поставлено на кадастровый учет управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Москве.
Обновлено в 02:39
Гаджеты

В сентябре Apple представит не только новые iPhone, но и 16-дюймовый MacBook Pro

По данным аналитика IHS Markit Джеффа Лина (Jeff Lin), устройство выйдет в сентябре текущего года – и у Apple нет никаких причин переносить срок премьеры.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Как сообщало ИА REGNUM, в 9 часов 20 минут (6 часов 20 минут по Москве) на территории воинской части города Арыси Туркестанской области произошел взрыв.
Обновлено в 02:08
Политика

В России создали собственную вакцину от полиомиелита

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки товаров первой необходимости, лекарств, медоборудования, систем ЖКХ должны быть ограждены от торговых и санкционных ограничений.
Обновлено вчера в 20:04
Экономика

Aliexpress открылся российским продавцам

На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.
Обновлено вчера в 18:42
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Обновлено вчера в 17:28
Игры

Россияне получат отдельный сервер World of Warcraft Classic

Обновлено в 02:04
Кино

Умер исполнитель главной роли в фильме «Овод» Андрей Харитонов

Наиболее известной работой Харитонова стала роль Артура Бертона в фильме "Овод" (1980) режиссера Николая Мащенко.
Обновлено вчера в 16:48
Политика

Саакашвили обвинил Порошенко в недопуске своей партии на выборы в Раду

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко и его людей во властных структурах в недопуске своей партии «Движение новых сил» на выборы в Верховную раду.
Обновлено в 02:57
Авто

Появились первые фотографии внедорожника ГАЗ «Тигр Next»

Как пишут СМИ, ГАЗ «Тигр Next» будет представлен уже завтра в рамках выставки «Армия-2019». Последняя будет проходить в Подмосковье.
Обновлено в 02:01
Авто

Названы регионы РФ с самыми дешевыми подержанными автомобилями

В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия

Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета

Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты в воздух для сопровождения самолета Airbus A320 авиакомпании Ernest, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:28
Политика

ЦИК Украины отказался регистрировать Парасюка кандидатом в депутаты

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации для участия в парламентских выборах бывшему главе Администрации президента Украины Андрею Клюеву, а также кандидатам от Коммунистической партии и «Руха новых сил» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Обновлено в 02:47
Политика

Зама российского губернатора уволили после прямой линии Путина

Замгубернатора Мурманской области Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины, уволили после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:42
Политика

Москва назвала условия сохранения транзита газа через Украину

«Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз» Украины», — сказал Приходько.
Обновлено в 03:34
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Экономика

Россияне взяли рекордную сумму кредитов на автомобили

Россияне в апреле 2019 года взяли рекордную сумму автокредитов — 57,7 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
Обновлено в 03:32
Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратится

21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля, однако эта мера не касалась двух грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в РФ — Georgian Airways и MyWay Airlines.
Обновлено 22 июня в 10:18
Футбол

Надаль эмоционально отреагировал на выход «Мальорки» в Примеру

Обновлено в 03:04
Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Обновлено в 03:08
Наука

В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком

Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.
Обновлено в 03:36
Общество

Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палаты

«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов»,— заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 03:39
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.
Обновлено вчера в 19:16
Общество

Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 00:20
Политика

Мэр Челябинска подал в отставку

Обновлено в 00:50
Музыка

Хореографа Загитовой обвинили в плагиате

Обновлено вчера в 03:31
Экономика

Грузия приценивается к санкциям

Большинство грузинских экспертов уверены: минимизировать ущерб от уже введенных или возможных новых санкций РФ вряд ли удастся, они больно ударят по грузинским гражданам.
Обновлено вчера в 16:13
Политика

Японский МИД опроверг поездку Зеленского на саммит G20

Японской стороне неизвестно о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где в ближайшие дни пройдет саммит Группы двадцати (G20).
Обновлено в 03:42
Здоровье

В минздраве РТ прокомментировали сообщения об эпидемии мышиной лихорадки в Казани

В министерстве здравоохранения Татарстана прокомментировали информацию о якобы начавшейся в Казани эпидемии мышиной лихорадки.
Обновлено в 03:10
Общество

Более 700 человек обратились в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии

В Роспотребнадзоре заявили, что более 700 человек обратились в ведомство в связи с ситуацией в Грузии.
Обновлено в 02:16
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