Экономика

В России увеличилось число зарегистрированных самозанятыхИзвестия вчера в 15:00

В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
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с чего всё началось

Белее серого: за полгода из тени вышли 110 тыс. самозанятых

За полгода действия пилотного проекта по регистрации самозанятых возможностью выйти из тени воспользовались более 110 тыс. человек, рассказали «Известиям» в ФНС.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Банки готовят специальные предложения для самозанятых россиян

РЕН ТВвчера в 21:29

Более 110 тыс. самозанятых прошли регистрацию в налоговой службе

REGNUM01:59

Число зарегистрированных самозанятых в России превысило 100 тысяч

Псковское агентство информации01:31

Более 110 тысяч самозанятых в России «вышли из тени» за полгода

ФАН01:19

За полгода из тени вышли 110 тысяч самозанятых

Комсомольская правда04:19

Все больше россиян предпочитает работать на себя

Deita.ruвчера в 20:15

Белее серого: за полгода из тени вышли 110 тыс. самозанятых

Известиявчера в 17:01
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Общество

Двенадцать домов в рамках реновации построят в Москве до конца года

Двенадцать домов, в которые смогут переехать жильцы в рамках программы реновации, будет построено в Москве до конца года, с момента старта программы в столице введено в эксплуатацию более 40 жилых домов, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.
Обновлено в 05:27
Общество

Давид Якобашвили отказался возвращаться в Россию

Якобашвили сказал Би-би-си, что у него сейчас нет «активной деятельности в России, только музей, он работает сам по себе».
Обновлено в 07:10
Политика

Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя

Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео

В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель

В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
ЖКХ

100 тысяч жителей Симферополя остались без света

В общей сложности без электроснабжения остаются 98268 бытовых потребителей.
Обновлено в 08:02
Происшествия

В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика

В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Общество

Голикова назвала три главные особенности ЕГЭ в 2019 году

В 2019 году организаторы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) ввели три новые особенности проведения, которых не было ранее.
Обновлено в 07:36
Политика

В ПАСЕ отказались обсуждать доклад по MH17

Члены ПАСЕ проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в Совете Европы, а также обсуждения расследования крушения рейса MH17, который был сбит над Донецком в 2014 году.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 08:17
Общество

Куйвашев пригрозил региональным операторам увольнением

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с региональными операторами по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) заявил, что регион разорвет контракты с компаниями в случае повторения ситуации в Верхней Салде.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Появилось видео последствий драки на Урале с погибшим азербайджанцем

Обновлено в 05:28
Политика

Власти Грузии пошли на уступки протестующим

На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Пелагея показала редкие фото с двухлетней дочерью

Тридцатидвухлетняя певица Пелагея впервые за долгое время поделилась в своем Instagram фотографиями двухлетней дочери Таисии.
Обновлено в 08:19
Политика

Лавров прокомментировал сложившуюся ситуацию в Грузии

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии", сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 04:10
Политика

В Госдуме назвали условия работы делегации из России в ПАСЕ

Российская делегация в ПАСЕ мгновенно покинет Дворец Совета Европы и уедет из Страсбурга, если будут даже незначительные ограничение полномочий в ее адрес.
Обновлено в 05:29
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Футбол

Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизме

На женском чемпионате мира сборная Камеруна обвинила судей матча против Англии и ФИФА в расизме.
Обновлено вчера в 16:43
Авто

В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона

Обновлено в 02:44
Политика

Зеленский уволил еще троих губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемых должностей губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей.
Обновлено в 08:27
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия

Депутат Госдумы Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом в Москве

Депутат Госдумы Николай Герасименко сообщил, что в воскресенье на Ленинском проспекте в Москве в его машину врезался мотоциклист.
Обновлено в 07:08
Здоровье

Названы самые полезные для здоровья сорта рыбы

Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес

Александр Цекало ради молодой супруги похудел на 10 кг

В окружении Цекало подтверждают, что именно молодая супруга стала для него стимулом «взяться за себя».
Обновлено в 05:20
Политика

ПЦУ лишила Филарета канонических прав

«Принимая во внимание личные заслуги в прошлом перед церковью, можно констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишается канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Балтфлот получил новейший малый ракетный корабль «Советск»

В Балтийск для прохождения программы испытаний прибыл новейший малый ракетный корабль «Советск», построенный для Балтийского флота.
Обновлено в 06:01
Политика

Путин продлил действие продэмбарго на западные товары

Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Общество

В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

Обновлено в 02:02
Культура

Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции «Говорит Москва»

Тележурналист Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 07:53
Происшествия

СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом

Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины.
Обновлено в 06:30
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