Экономика
В России увеличилось число зарегистрированных самозанятыхИзвестия вчера в 15:00
В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
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с чего всё началось
За полгода действия пилотного проекта по регистрации самозанятых возможностью выйти из тени воспользовались более 110 тыс. человек, рассказали «Известиям» в ФНС.Известиявчера в 17:01
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Число зарегистрированных самозанятых в России превысило 100 тысяч
Псковское агентство информации01:31
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 08:37, Вашингтон
Общество
Двенадцать домов в рамках реновации построят в Москве до конца года
Двенадцать домов, в которые смогут переехать жильцы в рамках программы реновации, будет построено в Москве до конца года, с момента старта программы в столице введено в эксплуатацию более 40 жилых домов, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.
Обновлено в 05:27
Общество
Давид Якобашвили отказался возвращаться в Россию
Якобашвили сказал Би-би-си, что у него сейчас нет «активной деятельности в России, только музей, он работает сам по себе».
Обновлено в 07:10
Политика
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Обновлено в 05:03
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
ЖКХ
100 тысяч жителей Симферополя остались без света
В общей сложности без электроснабжения остаются 98268 бытовых потребителей.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика
В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Общество
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В 2019 году организаторы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) ввели три новые особенности проведения, которых не было ранее.
Обновлено в 07:36
Политика
В ПАСЕ отказались обсуждать доклад по MH17
Члены ПАСЕ проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в Совете Европы, а также обсуждения расследования крушения рейса MH17, который был сбит над Донецком в 2014 году.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 08:17
Общество
Куйвашев пригрозил региональным операторам увольнением
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с региональными операторами по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) заявил, что регион разорвет контракты с компаниями в случае повторения ситуации в Верхней Салде.
Обновлено в 07:35
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес
Пелагея показала редкие фото с двухлетней дочерью
Тридцатидвухлетняя певица Пелагея впервые за долгое время поделилась в своем Instagram фотографиями двухлетней дочери Таисии.
Обновлено в 08:19
Политика
Лавров прокомментировал сложившуюся ситуацию в Грузии
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии", сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 04:10
Политика
В Госдуме назвали условия работы делегации из России в ПАСЕ
Российская делегация в ПАСЕ мгновенно покинет Дворец Совета Европы и уедет из Страсбурга, если будут даже незначительные ограничение полномочий в ее адрес.
Обновлено в 05:29
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Футбол
Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизме
На женском чемпионате мира сборная Камеруна обвинила судей матча против Англии и ФИФА в расизме.
Обновлено вчера в 16:43
Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона
Обновлено в 02:44
Политика
Зеленский уволил еще троих губернаторов
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемых должностей губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей.
Обновлено в 08:27
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова
Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
Депутат Госдумы Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом в Москве
Депутат Госдумы Николай Герасименко сообщил, что в воскресенье на Ленинском проспекте в Москве в его машину врезался мотоциклист.
Обновлено в 07:08
Здоровье
Названы самые полезные для здоровья сорта рыбы
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
Александр Цекало ради молодой супруги похудел на 10 кг
В окружении Цекало подтверждают, что именно молодая супруга стала для него стимулом «взяться за себя».
Обновлено в 05:20
Политика
ПЦУ лишила Филарета канонических прав
«Принимая во внимание личные заслуги в прошлом перед церковью, можно констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишается канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Балтфлот получил новейший малый ракетный корабль «Советск»
В Балтийск для прохождения программы испытаний прибыл новейший малый ракетный корабль «Советск», построенный для Балтийского флота.
Обновлено в 06:01
Политика
Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Культура
Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции «Говорит Москва»
Тележурналист Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 07:53
Происшествия
СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом
Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины.
Обновлено в 06:30