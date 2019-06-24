В России увеличилось число зарегистрированных самозанятыхИзвестия вчера в 15:00

За полгода действия пилотного проекта по регистрации самозанятых возможностью выйти из тени воспользовались более 110 тыс. человек, рассказали «Известиям» в ФНС.

с чего всё началось

В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.

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