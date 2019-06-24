Экономика
В России увеличилось число зарегистрированных самозанятыхИзвестия вчера в 15:00
В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
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с чего всё началось
За полгода действия пилотного проекта по регистрации самозанятых возможностью выйти из тени воспользовались более 110 тыс. человек, рассказали «Известиям» в ФНС.Известиявчера в 17:01
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Число зарегистрированных самозанятых в России превысило 100 тысяч
Псковское агентство информации01:31
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:15, Вашингтон
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НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
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Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет
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В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
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Грузия потеряет сотни тысяч российских туристов
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Общество
Школьник Путин набрал на ЕГЭ 300 баллов
Александр Путин, который живет в городе Северске Томской области, набрал максимальные 300 баллов за три единых госэкзамена.
Обновлено вчера в 07:36
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Лавров прокомментировал сложившуюся ситуацию в Грузии
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии", сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 04:10
Политика
МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20
У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Финансы
Курс доллара снизился до 62,98 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля.
Обновлено в 03:05
Футбол
Аргентина избежала провала на Кубке Америки
Сборная Аргентины обыграла Катар в последнем матче группового раунда Кубка Америки и вышла в четвертьфинал турнира.
Обновлено вчера в 17:18
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Политика
Саакашвили обвинил Порошенко в недопуске своей партии на выборы в Раду
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко и его людей во властных структурах в недопуске своей партии «Движение новых сил» на выборы в Верховную раду.
Обновлено в 02:57
Политика
Зама российского губернатора уволили после прямой линии Путина
Замгубернатора Мурманской области Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины, уволили после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:42
Музыка
Хореографа Загитовой обвинили в плагиате
Обновлено вчера в 03:31
Политика
На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Имамоглу
Обновлено вчера в 15:15
Общество
«Росконтроль» обнаружил ДНК свиньи в говяжьих сардельках
Обновлено в 01:55
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Во Владивостоке лженаркополицейские похитили 22 человека
Всего членами организованной группы в 2014-2015 годах в крае были похищены 22 человека.
Обновлено в 00:21
Футбол
Это’О советует Салаху перейти в «Барселону»
Если у Салаха есть шанс переехать в лучшую лигу мира, которой является испанская Ла Лига, он должен подписать контракт с "Барселоной".
Обновлено вчера в 10:43
Общество
В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел
В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организаторами которой выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.
Обновлено вчера в 10:23
Армия и оружие
Иран заявил о готовности снова сбивать беспилотники США
Командующий военно-морскими силами Ирана адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США знают о способности Тегерана жестко пресечь нарушение своего воздушного пространства.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Житель Забайкалья убил пятилетнего пасынка за отказ учиться читать
В Забайкалье будут судить жителя города Балей, который помимо нескольких краж и истязания своей сожительницы, убил своего пасынка.
Обновлено в 03:51
Общество
Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палаты
«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов»,— заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 03:39