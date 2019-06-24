Экономика

В России увеличилось число зарегистрированных самозанятыхИзвестия вчера в 15:00

В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
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с чего всё началось

Белее серого: за полгода из тени вышли 110 тыс. самозанятых

За полгода действия пилотного проекта по регистрации самозанятых возможностью выйти из тени воспользовались более 110 тыс. человек, рассказали «Известиям» в ФНС.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

За полгода в России зарегистрировались более 110 тысяч самозанятых

ФедералПресс02:51

Все больше россиян предпочитает работать на себя

Deita.ruвчера в 20:15

Число зарегистрированных самозанятых в России превысило 100 тысяч

Псковское агентство информации01:31

Более 110 тысяч самозанятых в России «вышли из тени» за полгода

ФАН01:19

Банки готовят специальные предложения для самозанятых россиян

РЕН ТВвчера в 21:29

Более 110 тыс. самозанятых прошли регистрацию в налоговой службе

REGNUM01:59

Белее серого: за полгода из тени вышли 110 тыс. самозанятых

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:15, Вашингтон
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Обновлено вчера в 19:32
Путешествия

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

Обновлено вчера в 23:23
Космос

НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе

Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.
Обновлено вчера в 19:45
Общество

Названы самые наркозависимые регионы России

В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Обновлено в 02:08
Технологии

Россиян предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке

Чаще всего письма-вирусы приходят от таких крупных компаний как автодилеры KIA, «Рольф», авиакомпании «Полярные авиалинии», среди СМИ – РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 03:14
Экономика

Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет

Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

Летевший из Анапы в Уфу самолет сел в Самаре из-за неисправности

Обновлено в 03:27
Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Обновлено в 03:08
Политика

Грузия потеряет сотни тысяч российских туристов

Более 150 тысяч российских туристов не поедут в Грузию летом из-за "туристического эмбарго" России, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:00
Общество

Школьник Путин набрал на ЕГЭ 300 баллов

Александр Путин, который живет в городе Северске Томской области, набрал максимальные 300 баллов за три единых госэкзамена.
Обновлено вчера в 07:36
Политика

Лавров прокомментировал сложившуюся ситуацию в Грузии

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии", сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 04:10
Политика

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Финансы

Курс доллара снизился до 62,98 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля.
Обновлено в 03:05
Футбол

Аргентина избежала провала на Кубке Америки

Сборная Аргентины обыграла Катар в последнем матче группового раунда Кубка Америки и вышла в четвертьфинал турнира.
Обновлено вчера в 17:18
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Политика

Саакашвили обвинил Порошенко в недопуске своей партии на выборы в Раду

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко и его людей во властных структурах в недопуске своей партии «Движение новых сил» на выборы в Верховную раду.
Обновлено в 02:57
Политика

Зама российского губернатора уволили после прямой линии Путина

Замгубернатора Мурманской области Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины, уволили после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:42
Музыка

Хореографа Загитовой обвинили в плагиате

Обновлено вчера в 03:31
Политика

На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Имамоглу

Обновлено вчера в 15:15
Общество

«Росконтроль» обнаружил ДНК свиньи в говяжьих сардельках

Обновлено в 01:55
Экономика

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов

Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Во Владивостоке лженаркополицейские похитили 22 человека

Всего членами организованной группы в 2014-2015 годах в крае были похищены 22 человека.
Обновлено в 00:21
Футбол

Это’О советует Салаху перейти в «Барселону»

Если у Салаха есть шанс переехать в лучшую лигу мира, которой является испанская Ла Лига, он должен подписать контракт с "Барселоной".
Обновлено вчера в 10:43
Общество

В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел

В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организаторами которой выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.
Обновлено вчера в 10:23
Армия и оружие

Иран заявил о готовности снова сбивать беспилотники США

Командующий военно-морскими силами Ирана адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США знают о способности Тегерана жестко пресечь нарушение своего воздушного пространства.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

Российские военные проведут наблюдательный полет над США

Обновлено в 01:12
Происшествия

Житель Забайкалья убил пятилетнего пасынка за отказ учиться читать

В Забайкалье будут судить жителя города Балей, который помимо нескольких краж и истязания своей сожительницы, убил своего пасынка.
Обновлено в 03:51
Общество

Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палаты

«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов»,— заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 03:39
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