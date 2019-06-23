Экономика
В России увеличилось число зарегистрированных самозанятыхИзвестия 15:00
В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:58, Вашингтон
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Греции автомобиль наехал на группу велосипедистов
На севере Греции автомобиль наехал на группу велосипедистов, два человека погибли, четверо получили серьёзные ранения.
Обновлено в 10:18
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.
Обновлено в 17:52
Общество
СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Количество бюджетных мест в российских высших учебных заведениях к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019-м, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено в 21:51
Космос
NASA подтвердило обнаружение высокого содержания метана на Марсе
Ранее газета The New York Times сообщила, что марсоход NASA Curiosity обнаружил в атмосфере Марса высокое содержание метана, которое может свидетельствовать о присутствии там живых микроорганизмов.
Обновлено в 19:57
Происшествия
Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца
Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.
Обновлено в 20:13
Гаджеты
Смартфон Xiaomi CC9 показался на живом фото
Обновлено в 05:06
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета
Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты в воздух для сопровождения самолета Airbus A320 авиакомпании Ernest, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:28
Здоровье
На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи
Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.
Обновлено в 12:37
Политика
Кремль опроверг встречу Путина и Зеленского в Осаке
О подготовке встречи Путина и Зеленского стало известно 21 июня.
Обновлено в 14:31
Общество
Опрос: 48% россиян не поддерживают идею сокращения рабочей недели
Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней.
Обновлено в 20:14
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Культура
Бари Алибасов выпал из инвалидного кресла на шоу Андрея Малахова
Обновлено вчера в 12:29
Футбол
«Севилья» хочет приобрести Окампоса
Как сообщает El Desmarque, 24-летнего аргентинца хочет подписать "Севилья".
Обновлено в 21:28
Здоровье
Врач рассказала об опасности яблок и груш для аллергиков
Как пишет «РИА Новости», около 70% людей, имеющих аллергию на пыльцу березы, также реагируют на яблоки, груши, черешню, вишню, персики, сливы и лесные орехи.
Обновлено в 20:43
Политика
Мигрантов из каких стран стало больше приезжать в Россию
Всего в прошлом году в страну прибыли более 565 тысяч мигрантов, 90 процентов из них приехали из стран СНГ.
Обновлено в 21:00
Общество
Гепатит А нашли в охинском водопроводе
Вирус гепатита А нашли в охинском спортивно-оздоровительном комплексе Дельфин .
Обновлено в 21:23
Общество
Во Владивостоке предложили объявить бойкот грузинским ресторанам
В соцсетях Владивостока в ответ на серию антироссийских акций в Грузии предложили бойкотировать многочисленные и весьма популярные рестораны грузинской кухни, появившиеся в столице Приморья в последние годы.
Обновлено в 07:05
Политика
Главе МВД предложили легализовать движение «Лев против»
Главе МВД России Владимиру Колокольцеву предложили выдать активистам движений "Лев против" и "Стопхам" аккредитацию народных дружинников, с такой идеей выступили зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов и глава международного центра "Поколение права" Андрей Андреев.
Обновлено в 20:28
Футбол
Дмитрий Аленичев: «В новом сезоне „Спартак“ не станет чемпионом»
Первая часть эксклюзивного разговора с бывшим хавбеком и главным тренером "Спартака" Дмитрием Аленичевым, который в сезоне-2018/19 возглавлял "Енисей".
Обновлено в 17:05
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Франции, восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Британские морпехи награждают новобранцев рисунками свастики на груди
Обновлено в 09:02
Общество
В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов
Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено в 12:01
Происшествия
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Очаг подземных толчков находился у южного берега префектуры Тиба и залегал на глубине около 60 километров.
Обновлено в 21:25
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56
Экономика
НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей
НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».
Обновлено в 14:42
Экономика
Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии
Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года.
Обновлено в 18:45