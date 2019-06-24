Экономика
В России увеличилось число зарегистрированных самозанятыхИзвестия вчера в 15:00
В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Число зарегистрированных самозанятых в России превысило 100 тысяч
Псковское агентство информации01:31
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:31, Вашингтон
Экономика
Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»
Структура фонда Baring Vostok — кипрская компания Evison — подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области, который передал контроль в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам.
Обновлено в 00:27
Политика
Андрей Чибис отправил в отставку замгубернатора Инну Погребняк
Андрей Чибис отправил в отставку заместителя губернатора Инну Погребняк — По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом нашего правительства и нашей команды.
Обновлено в 01:00
Политика
Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 08:57
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
Суд во Владивостоке оштрафовал ещё одну компанию — отловщика косаток
Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штраф в 28,176 млн рублей компании «Афалина» — одной из фирм, отлавливавших косаток и белух, которые попали затем в «китовую тюрьму» в Приморье.
Обновлено в 01:38
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв
Взрыв произошел в понедельник на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 00:58
Общество
Россияне назвали главные черты советской эпохи
Основной чертой советской эпохи была забота государства о простых людях.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Обновлено вчера в 19:43
Общество
«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы
Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 00:38
Политика
Соратник Эрдогана проиграл выборы мэра в Стамбуле
Обновлено в 01:47
Политика
ЦИК отказал Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты Рады
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала в регистрации кандидатом в депутаты парламента бывшему секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-главе администрации Виктора Януковича Андрею Клюеву.
Обновлено в 02:10
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Законопроект об отмене штрафа за тонировку стекол автомобиля подготовили депутаты от ЛДПР, возглавляемые вице-спикером Государственной думы Игорем Лебедевым.
Обновлено в 02:05
Политика
Глава Челябинска подал в отставку
Обновлено в 00:57
Происшествия
Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в Приамурье
Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в селе Каникурган Благовещенского района Амурской области, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации, размещенном в понедельник на странице в Instagram.
Обновлено вчера в 23:51
Наука
Определена вредная доза алкоголя
В ходе исследования специалисты изучили влияние низких доз алкоголя, которые не вызывают заметных нарушений в поведении.
Обновлено в 00:32
Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Компанией LG запатентирован смартфон с камерой в дисплее
Обновлено в 01:42
Путешествия
Японские авиакомпании изменили маршруты из-за извержения на Курилах
Авиакомпании Японии изменили маршруты своих полетов в связи с извержением вулкана Райкоке на Курильских островах, сообщает NHK.
Обновлено 22 июня в 11:30
Транспорт
В Екатеринбурге закопают подземный переход на Эльмаше
Мэрия приняла решение закопать подземный переход, потому что он находится в аварийном состоянии.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Грузинский полковник с натовским шевроном наградил медалью американского генерала
Медаль «Генерал Квинитадзе» американскому генералу вручил командующий грузинским контингентом Грузии в Афганистане полковник Закария Каландадзе со словами благодарности за военное сотрудничество между Грузией и США.
Обновлено в 02:15
Авто
Названы регионы РФ с самыми дешевыми подержанными автомобилями
В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:07
Наука
Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину
Обновлено 21 июня в 05:16
Экономика
Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СП
Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.
Обновлено в 02:07
Путешествия
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Обновлено вчера в 17:03
Музыка
Хореограф Загитовой извинился после обвинений в плагиате
Хореограф тренерского штаба олимпийской чемпионки и чемпионки мира по фигурному катанию Алины Загитовой, Даниил Глейхенгауз, извинился перед американской коллегой Джо-джо Гомез за использование в номере Загитовой элементов ее постановки.
Обновлено вчера в 14:27
Политика
Бытовой скандал обрушил рейтинг Бориса Джонсона
Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за домашнего скандала с его девушкой, хотя еще в минувший четверг он был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера.
Обновлено вчера в 23:18