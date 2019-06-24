Экономика

В России увеличилось число зарегистрированных самозанятыхИзвестия вчера в 15:00

В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Банки заинтересовались самозанятыми гражданами

Саминвестор00:53

Всё больше россиян регистрируются в качестве самозанятых

Невские Новости00:29

Белее серого: за полгода из тени вышли 110 тыс. самозанятых

Известиявчера в 17:01

Банки готовят специальные предложения для самозанятых россиян

РЕН ТВвчера в 21:29

Все больше россиян предпочитает работать на себя

Deita.ruвчера в 20:15

В России отмечен рост самозанятых граждан

Южный Федеральныйвчера в 23:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 00:59, Вашингтон
Экономика

НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей

НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».
Обновлено вчера в 14:42
Экономика

Новосибирского застройщика ЖК «Новомарусино» объявили банкротом

Обновлено в 00:35
Общество

Сотрудникам банков запретили фотографировать экраны мониторов

Как пишет РБК, сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны мониторов.
Обновлено в 00:09
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Пять человек погибли в результате схода поезда с рельсов в Бангладеш

Не менее пяти человек погибли и около 100 пострадали в результате того, что пассажирский поезд сошел с рельсов на мосту в области Маулвибазар в восточной части Бангладеш.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Россия не ведет с ЕС переговоров об отмене санкций

Россия не проводит с ЕС никаких переговоров об отмене санкций, заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:44
Политика

США планируют запретить китайское оборудование для сетей 5G

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страна готова делиться технологиями 5G со своими партнерами.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Глава Челябинска подал заявление об отставке по собственному желанию

Обновлено в 00:55
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено вчера в 20:12
Политика

Радий Хабиров рассказал, зачем в Башкирию приехал Стивен Сигал

Обновлено вчера в 06:01
Общество

Экскурсия в стиле компьютерной игры: репортаж из заброшенной больницы в Зеленой Роще

Здание клинической больницы уже около 20 лет стоит заброшенным в Зеленой Роще.
Обновлено в 00:00
Космос

Жители Канзас-Сити приняли воздушные шары за светящиеся НЛО

Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек

В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:56
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети

Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено вчера в 01:51
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Гаджеты

Билл Гейтс назвал свою фатальную ошибку на посту главы Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс в рамках мероприятия венчурного фонда Village Global рассказал о своей главной ошибке на посту руководителя редмондской корпорации, пишет Forbes.
Обновлено вчера в 17:07
Политика

Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ

Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзиского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:57
Спорт

Российские волейболисты проиграли сборной Бразилии в матче Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу уступила сборной Бразилии в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми

Обновлено вчера в 19:43
Шоу-бизнес

«Для тупых объясняю»: Слепаков прокомментировал шутку о врачах

Обновлено вчера в 17:19
Политика

Россия запретит грузинским авиакомпаниям летать в страну с 8 июля

Накануне, 21 июня, президент Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает российским авиакомпаниям перевозить граждан страны в Грузию.
Обновлено 22 июня в 10:39
Общество

Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс

Королева Великобритании Елизавета II была вынуждена покинуть свою резиденцию — Букингемский дворец — из-за нашествия крыс и мышей.
Обновлено вчера в 15:44
Общество

«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Общество

Пассажиры рассказали, зачем они знакомятся со стюардессами

Большинство российских путешественников, мечтающих поближе познакомиться со стюардессами и проводниками, хотят узнать секреты их профессий, сообщает Ozon.travel.
Обновлено вчера в 23:04
Футбол

Стала известна главная цель «Арсенала» на летнее трансферное окно

Нападающий "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха стал главной трансферной целью "Арсенала" в летнее трансферное окно, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:31
Музыка

Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате

Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 03:23
Общество

В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел

В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организаторами которой выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.
Обновлено вчера в 10:23
Гаджеты

Huawei готовится потребовать деньги с американских компаний, использующих её патенты

Попытки Huawei заставить американского оператора связи Verizon выплатить китайскому держателю патентов около $1 млрд лицензионных отчислений вызвали недовольство на самом высоком уровне, поскольку один из сенаторов США выступил с инициативой запретить Huawei на законодательном уровне отстаивать свои интересы в сфере патентного права в судах американской юрисдикции.
Обновлено вчера в 07:02
Общество

«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы

Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала первые шаги дочери

«Наши первые шаги!», - подписала ролик знаменитость. Звезды отечественного шоу-бизнеса восхитились видео.
Обновлено вчера в 10:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное