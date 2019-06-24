Экономика
В России увеличилось число зарегистрированных самозанятыхИзвестия вчера в 15:00
В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 00:59, Вашингтон
Экономика
НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей
НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».
Обновлено вчера в 14:42
Общество
Сотрудникам банков запретили фотографировать экраны мониторов
Как пишет РБК, сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны мониторов.
Обновлено в 00:09
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
Пять человек погибли в результате схода поезда с рельсов в Бангладеш
Не менее пяти человек погибли и около 100 пострадали в результате того, что пассажирский поезд сошел с рельсов на мосту в области Маулвибазар в восточной части Бангладеш.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Россия не ведет с ЕС переговоров об отмене санкций
Россия не проводит с ЕС никаких переговоров об отмене санкций, заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
США планируют запретить китайское оборудование для сетей 5G
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страна готова делиться технологиями 5G со своими партнерами.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Радий Хабиров рассказал, зачем в Башкирию приехал Стивен Сигал
Обновлено вчера в 06:01
Общество
Экскурсия в стиле компьютерной игры: репортаж из заброшенной больницы в Зеленой Роще
Здание клинической больницы уже около 20 лет стоит заброшенным в Зеленой Роще.
Обновлено в 00:00
Космос
Жители Канзас-Сити приняли воздушные шары за светящиеся НЛО
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:56
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети
Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено вчера в 01:51
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Гаджеты
Билл Гейтс назвал свою фатальную ошибку на посту главы Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс в рамках мероприятия венчурного фонда Village Global рассказал о своей главной ошибке на посту руководителя редмондской корпорации, пишет Forbes.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ
Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзиского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:57
Спорт
Российские волейболисты проиграли сборной Бразилии в матче Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу уступила сборной Бразилии в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Обновлено вчера в 19:43
Шоу-бизнес
«Для тупых объясняю»: Слепаков прокомментировал шутку о врачах
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Россия запретит грузинским авиакомпаниям летать в страну с 8 июля
Накануне, 21 июня, президент Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает российским авиакомпаниям перевозить граждан страны в Грузию.
Обновлено 22 июня в 10:39
Общество
Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс
Королева Великобритании Елизавета II была вынуждена покинуть свою резиденцию — Букингемский дворец — из-за нашествия крыс и мышей.
Обновлено вчера в 15:44
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
Пассажиры рассказали, зачем они знакомятся со стюардессами
Большинство российских путешественников, мечтающих поближе познакомиться со стюардессами и проводниками, хотят узнать секреты их профессий, сообщает Ozon.travel.
Обновлено вчера в 23:04
Футбол
Стала известна главная цель «Арсенала» на летнее трансферное окно
Нападающий "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха стал главной трансферной целью "Арсенала" в летнее трансферное окно, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:31
Музыка
Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате
Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 03:23
Общество
В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел
В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организаторами которой выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.
Обновлено вчера в 10:23
Гаджеты
Huawei готовится потребовать деньги с американских компаний, использующих её патенты
Попытки Huawei заставить американского оператора связи Verizon выплатить китайскому держателю патентов около $1 млрд лицензионных отчислений вызвали недовольство на самом высоком уровне, поскольку один из сенаторов США выступил с инициативой запретить Huawei на законодательном уровне отстаивать свои интересы в сфере патентного права в судах американской юрисдикции.
Обновлено вчера в 07:02
Общество
«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы
Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала первые шаги дочери
«Наши первые шаги!», - подписала ролик знаменитость. Звезды отечественного шоу-бизнеса восхитились видео.
Обновлено вчера в 10:27