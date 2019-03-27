В России выросла неформальная занятостьРБК 01:00

с чего всё началось

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.

Происшествия Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.

Энергетика Нефть растёт в цене после «блэкаута» в Венесуэле Мировые цены на нефть выросли благодаря сокращениям поставок ОПЕК и «блэкауту» в Венесуэле, 26 марта передает агентство Reuters.

Политика Порошенко назвал Путина главным противником на выборах Президент Украины Петр Порошенко раскрыл, кого считает своим главным оппонентом на предстоящих выборах.

Хоккей ЦСКА и СКА опустились в рейтинге КХЛ Стал известен рейтинг клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в текущем сезоне.

Армия и оружие СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии «Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.

Общество В России предложили рассчитывать пенсии по продолжительности жизни Минтруд РФ предлагает рассчитывать накопительную часть пенсии на основе прогноза продолжительности жизни граждан на очередной год вместо данных Росстата по уровню смертности.

Политика В России в 2018 году предотвратили 20 терактов "В 2018 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 террористических актов", - сообщил он.

Футбол Юношеская сборная России вышла на Евро-2019 U17 Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) вышла в финальную часть чемпионата Европы-2019 U17, который пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии, сообщает официальный сайт РФС.

Здоровье Жители взорванного дома в Магнитогорске пройдут углубленный медосмотр Выслушав магнитогорцев, Алексей Текслер поручил организовать углубленные медосмотры жителей пострадавшего дома.

Политика Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником Президент Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников Росгвардии.

Политика Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.

Политика Грушко рассказал о переговорах России, Голландии и Австралии по MH17 Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.

Экономика Силуанов пообещал увеличение пенсий на 20% Министр финансов Антон Силуанов рассказал о плюсах системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Политика Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.

Политика Россия отказалась голосовать за генсека СЕ на временных условиях Собственно, Москва еще раньше четко дала понять, что готова к совместной работе в рамках институтов СЕ только на условиях полноценного участия.

Общество Жительницам сел могут продлить рабочий день Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

Общество Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова приняла решение не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения министерства образования Алтайского края подыскать для нее «достойные вакансии».

Политика Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit Правительство Великобритании дало ответ на петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского союза.

Общество В Иркутске запретили строить завод по розливу байкальской воды Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды.

Армия и оружие Индия успешно сбила спутник на околоземной орбите Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.