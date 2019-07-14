Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, которые изучил корреспондент ТАСС.

с чего всё началось

По данным ТАСС, число россиян, которые из-за долгов не могут выехать за границу, увеличилось до 3% от числа всего взрослого населения страны. Как утверждает источник, за первые пять месяцев 2019 года, число должников выросло на 31% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

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