Общество
В России увеличилось число «невыездных» должниковОреанда-Новости вчера в 10:57
По данным ТАСС, число россиян, которые из-за долгов не могут выехать за границу, увеличилось до 3% от числа всего взрослого населения страны. Как утверждает источник, за первые пять месяцев 2019 года, число должников выросло на 31% в сравнении с тем же периодом прошлого года.
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с чего всё началось
Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, которые изучил корреспондент ТАСС.ТАССвчера в 09:09
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