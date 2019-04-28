Экономика
В России увеличилась стоимость съемного жильяИзвестия 08:41
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%. Таким образом, сейчас средняя стоимость однокомнатной квартиры по стране составляет 15,8 тыс. рублей, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».
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Баскетбол
Никола Йокич оформил трипл-дабл в 7-м матче с «Сан-Антонио»
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу
Обновлено вчера в 18:08
Культура
В Улан-Удэ проведут жеребьёвку Евразийского конкурса балета
Обновлено 26 апреля в 05:10
Единоборства
Херманссон победил «Жакаре» Соузу на турнире UFC on ESPN 3
В городе Санрайз (штат Флорида, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 3. Главным его событием стала встреча средневесов Роналдо «Жакаре» Соуза и Джека Херманссона.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Политика
Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 13:38
Наука
Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа
Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
Авто
Опубликован рейтинг 5 самых недолговечных автомобилей
Недавно специалисты опубликовали рейтинг самых недолговечных автомобилей.
Обновлено в 08:07
Религия
Благодатный огонь доставили на место крещения князя Владимира
В Севастополе у памятника святому Владимиру лампаду встретил крестный ход, который пронес благодатный огонь в храм под колокольный звон.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом сообщили в правительстве региона.
Обновлено вчера в 02:57
Политика
Байден назван вероятным кандидатом в президенты США от демократов
Бывший вице-президент США Джо Байден, занимавший пост при Бараке Обаме, с наибольшей долей вероятности станет кандидатом на президентских выборах 2020 года от Демократической партии.
Обновлено в 07:53
Политика
Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Футбол
«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче чемпионата России по футболу
Московский "Локомотив" со счетом 2:1 обыграл красноярский "Енисей" в домашнем матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 08:55
Политика
На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Политика
Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста
Ирина Понаровская в эфире канала «Россия 1» рассказал о присуждении звания народного артиста, которое она получила в феврале 2019-го в 66 лет.
Обновлено в 03:00
Спорт
Драчёв заявил, кто не проходит в сборную России по биатлону
27 апреля СБР утвердил состав сборной России. Губерниев заявил, что Михаил Прохоров разбаловал «допингисток», ранее писал News.ru.
Обновлено в 07:53
Путешествия
В китайском аэропорту на пути в Москву застряла группа россиян
В международном аэропорту города Гуанчжоу в китайской провинции Гуандун застряла группа российских граждан, которые транзитом направлялись в Москву из Индонезии и Таиланда.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти матери
В конце программы в студии появилась 12-летняя дочь Юлии Началовой. Дедушка Веры отметил, что его внучка героически переносит смерть матери.
Обновлено вчера в 17:27
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отреагировала на результаты финала шоу «Голос. Дети»
Микелла стала победительницей и её наставник отреагировала на результаты, опубликовав в соцсети фото двух других маленьких участников своей команды – Роберта Багратяна и Нино Чеснер, сопроводив снимки смайликом в виде сердца.
Обновлено вчера в 04:09
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Происшествия
ГИБДД оштрафовала участников автосходки у УПИ
Сотрудники ГИБДД оштрафовали участников автосходки на улице Мира.
Обновлено в 06:39
Экономика
Мосгорсуд отказался рассматривать спор Вексельберга и Абызова
Московский городской суд 12 апреля отказался рассматривать иск Виктора Вексельберга к экс-министру Михаилу Абызову об опционе на акции «КЭС Холдинга» (позже переименован в «Т Плюс»), поскольку дело уже находится в Восточно-Карибском верховном суде (Британские Виргинские острова), следует из информации в картотеке дел.
Обновлено вчера в 03:31