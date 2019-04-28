Экономика

В России увеличилась стоимость съемного жильяИзвестия 08:41

В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%. Таким образом, сейчас средняя стоимость однокомнатной квартиры по стране составляет 15,8 тыс. рублей, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».
Читать в источнике

Подробнее о событии

В России выросла стоимость съемного жилья, пишут СМИ

РИА Новости09:27

В России увеличилась стоимость съемного жилья

Известия08:41

Съемные квартиры выросли в цене

Коммерсантъ03:16

Аренда однокомнатных квартир подорожала в Петербурге

Народные новости08:51

Снять в Петербурге однушку стало дороже

АБН04:09

Названа средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Петербурге и России

DP.RU05:17

Стало известно, как подорожала аренда жилья в России

ФАН09:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 09:33, Ашберн
Политика

Геращенко пожаловалась на «незаконную паспортизацию» Путина

Отменить указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса требует первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Обновлено в 08:37
Космос

Юджин Шумейкер: единственный человек, которого похоронили на Луне

Юджин Шумейкер считается отцом-основателем астрогеологии, и NASA вознаградило его за годы работы, отправив его прах на Луну.
Обновлено вчера в 06:59
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:31
Наука

Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти

Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.
Обновлено в 04:00
Общество

AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке

Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, завершил вечером в субботу (по парижскому времени) пересечение Атлантического океана в бочке.
Обновлено в 04:40
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Гаджеты

Apple удаляет приложения для родительского контроля

Программы, позволяющие контролировать время использования смартфонов и планшетов, удаляются из магазина App Store из-за политики компании Apple.
Обновлено вчера в 16:56
Шоу-бизнес

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Обновлено вчера в 18:08
Политика

Отец Ассанжа связал арест сына с кредитом МВФ для Эквадора

Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что арест его сына может быть связан с кредитом Международного валютного фонда (МВФ) для Эквадора.
Обновлено в 08:34
Футбол

Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Енисеем»

Московский "Локомотив" одержал победу над красноярским "Енисеем" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:08
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Иерусалима собрались тысячи верующих, после схождения Благодатного огня патриарх традиционно передает святыню верующим, а с ее помощью зажигают связи из 33 свечей.
Обновлено вчера в 05:22
Политика

НТВ анонсировал шоу про магию с Владимиром Зеленским

С 3 мая телеканал НТВ начнет показывать шоу «Магия», ведущим которого стал шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:15
Политика

На майские праздники в Крым приехали в 2 раза больше украинцев

На сегодняшний день, 28 апреля, количество граждан Украины, которые пересекают границы в пунктах пропуска Крыма, превысило 10 тысяч человек.
Обновлено в 00:00
Спорт

Российские гимнастки взяли золото на этапе Кубка мира в Баку

Обновлено в 09:01
Политика

Кравчук сообщил об угрозах компрометации Зеленского

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что представители старой власти могут попытаться скомпрометировать избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание Громадське.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

При взрыве в многоэтажке в Киеве погибли два человека

Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в Киеве, два человека погибли, сообщила в воскресенье пресс-служба столичной полиции.
Обновлено в 08:07
Экономика

Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность

Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Большинство управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан, по результатам первого квартала показали доходность инвестирования выше или на уровне показателей ВЭБ.РФ.
Обновлено в 07:01
Футбол

«Арсенал» разгромно проиграл «Лестеру»

В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» принимал «Арсенал».
Обновлено в 09:17
Происшествия

«Подруга Саакашвили» попала в ДТП на Минском шоссе

Елена Бурчак, которая рассказывала об отношениях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, попала в ДТП на Минском шоссе в Москве.
Обновлено в 09:04
Путешествия

В китайском аэропорту на пути в Москву застряла группа россиян

В международном аэропорту города Гуанчжоу в китайской провинции Гуандун застряла группа российских граждан, которые транзитом направлялись в Москву из Индонезии и Таиланда.
Обновлено в 07:58
Общество

Арктический воздух принесет похолодание в Москву

Не выше +15 градусов поднимется температура воздуха в Москве и временами будут идти дожди. Такой прогноз дали столичные синоптики.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

На Среднем Урале из-за снегопада ограничена перевозка групп детей

Автоинспекцией введены ограничения на организованные перевозки групп детей.
Обновлено в 07:40
Культура

Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 08:28
Футбол

Зенит — Крылья Советов 0:0 (1-й тайм)

Обновлено в 08:27
Политика

Песков объяснил отношение Китая к антироссийским ограничениям

Пресс-секретарь президента России убежден, что Китай присоединился не столько к санкциям, сколько к ограничениям.
Обновлено в 08:16
Спорт

Кипчоге в четвертый раз выиграл Лондонский марафон

Олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге стал победителем 39-го Лондонского марафона. Для кенийца эта победа в Лондоне стала уже четвертой.
Обновлено в 09:16
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Политика

Турецкие СМИ показали фото отеля, в котором отдыхал Зеленский

Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес

Певица МакSим пережила потерю памяти после аварии

После серьезной аварии, в которую попала певица МакSим, у артистки была кратковременная потеря памяти.
Обновлено вчера в 15:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное