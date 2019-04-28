Недвижимость
В России увеличилась стоимость съемного жильяИзвестия 08:41
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%. Таким образом, сейчас средняя стоимость однокомнатной квартиры по стране составляет 15,8 тыс. рублей, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».
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