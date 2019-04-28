В России увеличилась стоимость съемного жильяИзвестия 08:41

В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%. Таким образом, сейчас средняя стоимость однокомнатной квартиры по стране составляет 15,8 тыс. рублей, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».

Происшествия На трассе М4 застрелен водитель фуры На трассе М4 "Дон" в Ростовской области найден мертвым водитель фуры. По данным правоохранительных органов, его застрелили.

Армия и оружие Выставку «Сирийский перелом» посетили более 320 тыс. человек Передвижную выставку трофейной военной техники из Сирии «Сирийский перелом» посетили более 320 тысяч человек на северо-западе и в центральной части России.

Происшествия Более 50 машин столкнулись на автобане в Германии Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.

Гаджеты На что способны пять камер Samsung Galaxy S10 Plus. Тест фотографа В Samsung Galaxy S10+ есть много интересного для любителя фотографии, начиная от процесса съёмки и заканчивая постобработкой.

Происшествия Активист оштрафован за организацию шествия в Ингушетии Суд во Владикавказе, где задержали Дауда Хучиева, назначил ему 20 тысяч рублей штрафа за организацию акции протеста в Магасе в июне 2018 года, рассказал брат активиста Микаил Хучиев.

Шоу-бизнес Татьяну Брухунову поздравляют с беременностью Романтическая связь Петросяна и Брухуновой отчасти подтвердилась, а вот беременность Татьяны – нет.

Происшествия Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.

Политика НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским Телекомпания НТВ в начале мая запускает шоу "Магия" с ведущим - избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Общество На Свердловскую область обрушились метели и снегопады В Свердловской области с утра 28 апреля отмечается обильный снегопад. Уже установился снежный покров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Интернет Google заблокировал в Play Store разработчика DO Global Корпорация Google уличила разработчика приложений DO Global в махинациях с рекламой и запретила публиковать свои приложения в Play Store.

Происшествия Манекенщик на Неделе моды в Сан-Паулу упал на подиуме и умер Ужасный инцидент произошел ночью на Неделе моды в Сан-Паулу: 26-летнему манекенщику Талесу Котте стало плохо во время показа.

Путешествия Застрявшие в Гуанчжоу россияне отправились в Москву Трудности с посадкой на рейс Гуанчжоу-Москва возникли из-за наличия на пути еще одной остановки в китайском городе Ухань, что делало эту часть перелета внутренней и требовало наличия транзитной визы.

Политика В Германии предложили новую стратегию по Донбассу Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.

Авто ВАЗ 2104 с мотором Toyota Supra и Audi A8 сразились в гонке на прямой В качестве показательных выступлений блогеры устроили заезд между ВАЗ-2104 и Audi A8 с 6-литровым W12 на 450 л.с. Что из этого получилось — можно посмотреть в видео.

Автоспорт Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.

Транспорт «Уральские авиалинии» назвали причину посадки рейса Москва — Париж в Калуге Ранее генеральный директор агентства AG Loyalty Наталья Максвелл-Джексон на своей странице в Facebook написала, что пассажиры "Уральских авиалиний", которые приобрели билеты на прямой рейс Москва-Париж, намереваются подать в суд на авиаперевозчика из-за того, что маршрут сделал пересадку в Калуге.

Шоу-бизнес Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Хоккей «СЭ»: ЦСКА обменяет права на Ожиганова в «Ак Барс» и получит Секача ЦСКА договорился с казанцами об обмене: «Ак Барс» получит права на 26-летнего хоккеиста, который планирует вернуться в Россию, а москвичи – нападающего Иржи Секача.

Наука Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Происшествия На КАД автобус столкнулся с фурой Вечером в воскресенье, 28 апреля, на КАД произошла авария с участием автобуса и фуры.

Энергетика Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.