Недвижимость
В России увеличилась стоимость съемного жильяИзвестия 08:41
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%. Таким образом, сейчас средняя стоимость однокомнатной квартиры по стране составляет 15,8 тыс. рублей, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».
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Футбол
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Политика
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В некоторых российских регионах устроители шествия "Бессмертный полк" уже распределили места между предприятиями и организациями.
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Происшествия
На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться
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Обновлено в 13:20
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Происшествия
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон
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Обновлено в 12:07
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На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
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Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:41
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» благодаря голу Агуэро
Обновлено в 11:41
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
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Обновлено в 09:39
Футбол
Манчестер Юнайтед — Челси 1:1
Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси", сообщает "Советский спорт".
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Политика
Болтон заявил, что США продолжают консультации с Россией по КНДР
США продолжают консультации с Россией по КНДР, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 12:01
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
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Происшествия
Во время автошоу в Орле автомобиль наехал на зрителей
В Орле в ходе автошоу легковой автомобиль въехал в зрителей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя УМВД региона.
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Происшествия
Более 50 машин столкнулись на автобане в Германии
Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.
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Разработчик показал видео полета самолета МС-21
Авиастроительная компания «Иркут», занимающаяся разработкой пассажирского лайнера МС-21-300, показала видео полета опытного образца самолета.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом
Парижан предупредили о загрязнении территории вокруг собора Парижской Богоматери свинцом, сообщается на сайте префектуры парижской полиции.
Обновлено в 11:51
Общество
Нева мельчает: За сутки уровень воды упал в реке почти на полметра
Стоит отметить, что вчера уровень воды колебался в районе -10 см. С чем связано такое обмеление, пока неизвестно.
Обновлено в 12:35
Происшествия
В Подмосковье произошёл пожар на площади 700 квадратных метров
В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар в сараях на площади 700 кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 13:11
Происшествия
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В сети появилось видео с места взрыва в Санкт-Петербурге, передает «Пятый канал».
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Теннис
Берреттини вышел в финал турнира в Будапеште
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Обновлено вчера в 12:17