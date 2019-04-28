Недвижимость
В России увеличилась стоимость съемного жильяИзвестия 08:41
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%. Таким образом, сейчас средняя стоимость однокомнатной квартиры по стране составляет 15,8 тыс. рублей, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
Происшествия
В ядовитом озере на Кипре обнаружили чемодан с женскими останками
Полицейские, искавшие жертв серийного убийцы, подняли из высокотоксичного озера на Кипре чемодан с женскими останками, пишет Sky News.
Обновлено в 11:25
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Обновлено вчера в 11:24
Армия и оружие
Разработчик показал видео полета самолета МС-21
Авиастроительная компания «Иркут», занимающаяся разработкой пассажирского лайнера МС-21-300, показала видео полета опытного образца самолета.
Обновлено в 04:34
Политика
На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины хочет ликвидировать госконцерн «Укроборонпром» и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 11:54
Политика
В США умер бывший сенатор Лугар
В США на 88-м году жизни скончался экс-мэр Индианаполиса, бывший сенатор Ричард Лугар.
Обновлено в 13:06
Автоспорт
Квят подвёл итоги Гран-при Азербайджана
Обновлено в 12:46
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
На трассе в Германии столкнулись более 50 машин
На автобане в восточной Германии столкнули более 50 машин. Массовая авария произошла на автотрассе №71, соединяющей города Зуль и Майнинген.
Обновлено в 13:17
Общество
Нева мельчает: За сутки уровень воды упал в реке почти на полметра
Стоит отметить, что вчера уровень воды колебался в районе -10 см. С чем связано такое обмеление, пока неизвестно.
Обновлено в 12:35
Происшествия
В Орле машина въехала в зрителей во время автошоу
Легковой автомобиль въехал в зрителей во время автошоу в Орле, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МВД.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Интернет-пользователи бурно отреагировали на результаты финального голосования.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в Петербурге
Обновлено в 12:50
Космос
Юджин Шумейкер: единственный человек, которого похоронили на Луне
Юджин Шумейкер считается отцом-основателем астрогеологии, и NASA вознаградило его за годы работы, отправив его прах на Луну.
Обновлено вчера в 06:59
Наука
Определены наиболее творческие периоды жизни
Обновлено вчера в 11:29
Политика
НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего
Обновлено в 09:46
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) чувствует себя лучше, врачи оценивают состояние как средней тяжести, сообщила РИА Новости в субботу ее представительница Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон
В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Наука
Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып
Стресс на работе и недосып повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 10:08
Гаджеты
Samsung начал обновлять до Android Pie даже самые бюджетные модели
Южнокорейский производитель Samsung решил продемонстрировать другим А-брендам, как следует совершенствоваться на мировом рынке смартфонов.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Явка на выборах в Испании превысила 40 процентов
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала фото в короне и без макияжа
В микроблоге Instagram Полина Гагарина показала фото в короне, которую певица одолжила у своей дочери Мии.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Во Львове неизвестный «заминировал» семь церквей
Правоохранители проверили анонимные сообщения о "минировании" семи церквей в украинском Львове, информация не подтвердилась, сообщает в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции.
Обновлено в 12:15
Футбол
Бернли — Манчестер Сити 0:1
«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» со счетом 1:0 в матче 36-го тура английской Премьер-Лиги.
Обновлено в 10:57
Общество
Дочь Пескова пожаловалась на проблемы с арендой квартиры в Москве
Елизавета Пескова – дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова – пожаловалась на проблемы с жильем в Москве.
Обновлено в 06:17
Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю
Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42