Недвижимость

В России увеличилась стоимость съемного жильяИзвестия 08:41

В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%. Таким образом, сейчас средняя стоимость однокомнатной квартиры по стране составляет 15,8 тыс. рублей, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».
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В России выросла стоимость арендного жилья

Московский Комсомолец11:54

В России выросла стоимость аренды квартир

Life.ru11:21

Съемные квартиры выросли в цене

Коммерсантъ03:16

В России выросла стоимость съемного жилья, пишут СМИ

РИА Новости09:27

В России увеличилась стоимость съемного жилья

Известия08:41

Снять в Петербурге однушку стало дороже

АБН04:09

СМИ сообщили о росте цен на аренду квартир в России

Российская газета10:42
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Происшествия

На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов

Обновлено в 07:43
Происшествия

В ядовитом озере на Кипре обнаружили чемодан с женскими останками

Полицейские, искавшие жертв серийного убийцы, подняли из высокотоксичного озера на Кипре чемодан с женскими останками, пишет Sky News.
Обновлено в 11:25
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Обновлено вчера в 11:24
Культура

Названа сумма, в которую обошлась победа дочери Алсу на шоу «Голос»

Обновлено в 13:08
Армия и оружие

Разработчик показал видео полета самолета МС-21

Авиастроительная компания «Иркут», занимающаяся разработкой пассажирского лайнера МС-21-300, показала видео полета опытного образца самолета.
Обновлено в 04:34
Политика

На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром»

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины хочет ликвидировать госконцерн «Укроборонпром» и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 11:54
Политика

В США умер бывший сенатор Лугар

В США на 88-м году жизни скончался экс-мэр Индианаполиса, бывший сенатор Ричард Лугар.
Обновлено в 13:06
Автоспорт

Квят подвёл итоги Гран-при Азербайджана

Обновлено в 12:46
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

На трассе в Германии столкнулись более 50 машин

На автобане в восточной Германии столкнули более 50 машин. Массовая авария произошла на автотрассе №71, соединяющей города Зуль и Майнинген.
Обновлено в 13:17
Общество

Нева мельчает: За сутки уровень воды упал в реке почти на полметра

Стоит отметить, что вчера уровень воды колебался в районе -10 см. С чем связано такое обмеление, пока неизвестно.
Обновлено в 12:35
Происшествия

В Орле машина въехала в зрителей во время автошоу

Легковой автомобиль въехал в зрителей во время автошоу в Орле, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МВД.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Интернет-пользователи бурно отреагировали на результаты финального голосования.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва в Петербурге

Обновлено в 12:50
Космос

Юджин Шумейкер: единственный человек, которого похоронили на Луне

Юджин Шумейкер считается отцом-основателем астрогеологии, и NASA вознаградило его за годы работы, отправив его прах на Луну.
Обновлено вчера в 06:59
Наука

Определены наиболее творческие периоды жизни

Обновлено вчера в 11:29
Политика

НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего

Обновлено в 09:46
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) чувствует себя лучше, врачи оценивают состояние как средней тяжести, сообщила РИА Новости в субботу ее представительница Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия

Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон

В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Наука

Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып

Стресс на работе и недосып повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 10:08
Политика

Более 270 человек в Индонезии умерли при подсчёте голосов на выборах

Обновлено в 12:08
Гаджеты

Samsung начал обновлять до Android Pie даже самые бюджетные модели

Южнокорейский производитель Samsung решил продемонстрировать другим А-брендам, как следует совершенствоваться на мировом рынке смартфонов.
Обновлено вчера в 14:06
Политика

Явка на выборах в Испании превысила 40 процентов

Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала фото в короне и без макияжа

В микроблоге Instagram Полина Гагарина показала фото в короне, которую певица одолжила у своей дочери Мии.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Во Львове неизвестный «заминировал» семь церквей

Правоохранители проверили анонимные сообщения о "минировании" семи церквей в украинском Львове, информация не подтвердилась, сообщает в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции.
Обновлено в 12:15
Футбол

Бернли — Манчестер Сити 0:1

«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» со счетом 1:0 в матче 36-го тура английской Премьер-Лиги.
Обновлено в 10:57
Общество

Дочь Пескова пожаловалась на проблемы с арендой квартиры в Москве

Елизавета Пескова – дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова – пожаловалась на проблемы с жильем в Москве.
Обновлено в 06:17
Политика

В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю

Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
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