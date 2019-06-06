Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенцаBFM.ru вчера в 12:50

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится. Такое заявление она сделала на полях Петербургского международного экономического форума.

с чего всё началось

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