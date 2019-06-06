Экономика
Правительство собирается мотивировать семьи на рождение первенцаКоммерсантъ вчера в 18:59
Правительство разрабатывает меры, чтобы дополнительно мотивировать семьи на рождение первого ребенка, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). О каких мерах идет речь, она не уточнила.
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с чего всё началось
Программа маткапитала действует с 2007 года, позднее ее продлили до конца 2021 года. За рождение второго или последующего ребенка выдается сертификат.РИА Новостивчера в 12:20
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Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Самарской области
Обновлено в 01:11
Авто
«АвтоВАЗ» не выпустит универсал Lada Vesta SW Sport
Некоторое время назад компания «АвтоВАЗ» занималась разработкой новой версии Lada Vesta Sport в кузове «универсал».
Обновлено в 01:45
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества
Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено вчера в 03:16
Здоровье
Медики спрогнозировали, выживет ли Алибасов
Врачи-токсикологи спрогнозировали, выживет ли российский музыкант Бари Алибасов после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб "Крот", перепутав его с холодным чаем.
Обновлено вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Катя Гордон объяснила пост о «старой и страшной» Собчак
Журналистка Катя Гордон жестко отреагировала на пост телеведущей Ксении Собчак о "благородных людях" и "дворнягах".
Обновлено вчера в 07:33
Политика
Кучма: Экономической блокады Донбасса не существует
Ранее сообщалось, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
Норвежская Equinor эвакуировала рабочих с платформы в Северном море
Норвежская государственная компания Equinor эвакуировала персонал с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы.
Обновлено в 01:53
Политика
Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции
Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:06
Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено вчера в 19:06
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
Авто
GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин
Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.
Обновлено 05 июня в 10:02
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено вчера в 08:02
Общество
«Закон Яровой» пошел по судам
Провайдер отказывается от установки несертифицированного оборудования Вопрос отсутствия сертификации на оборудование для «закона Яровой» дошел до суда.
Обновлено вчера в 18:22
Кино
Мединский похвалил сериал «Чернобыль»
Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский высоко оценил сериал американской компании HBO и британской Sky "Чернобыль", отметив, что он сделан с уважением к простым людям.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Рослесхоз проводит дополнительные проверки по лесам Иркутской области
Рослесхоз направил в Иркутскую область 20 специалистов для оказания содействия органам прокуратуры и следствия в дополнительной проверке исполнения лесного законодательства в регионе в сфере противодействия незаконному обороту древесины, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 09:55
Общество
«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
В Нидерландах случайно обнаружили крупную нарколабораторию
Обновлено вчера в 17:54
Авто
Российский авторынок ускорил падение
Падение продаж наблюдается второй месяц подряд и третий с начала года. Майское пике оказалось самым значительным за последние два года.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Зеленский намерен уволить генпрокурора Луценко
Президент Украины Зеленский на следующей неделе направит в Верховную раду представление на увольнение генерального прокурора Луценко.
Обновлено вчера в 23:42
Наука
KLM представила пассажирский самолет с сиденьями внутри крыла
Инженеры авиакомпании KLM вместе с Делфтским технологическим университетом представили новый проект самолета, в котором пассажирские места будут расположены внутри крыльев, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
На Украине заявили о прямой зависимости Киева от Москвы
Украинский политик Дмитрий Спивак заявил, что Украина полностью зависит от связей с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:26
Политика
В Раде обвинили украинскую власть в искусственном завышении цен на газ
Депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что власти искусственно завышают цены на газ, обманывая население страны.
Обновлено в 00:55
Политика
Чижов прокомментировал ЧП на нефтепроводе «Дружба»
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал ситуацию вокруг нефтепровода «Дружба».
Обновлено в 01:14
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный суд в Канзасе приговорил российскую гражданку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Посольство США в Москве назвало письмо свердловского Минобра возвратом в 30-е годы
В посольстве США в Москве с грустью и недоумением восприняли рекомендации Минобразования Свердловской области студентам отказаться от совместных обучающих программ с американским участием.
Обновлено в 01:29
Политика
Трамп назвал генсека НАТО своим самым большим поклонником
Президент США Дональд Трамп заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг является его самым большим поклонником, передает Fox News.
Обновлено в 01:46