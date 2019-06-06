Экономика

Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенцаBFM.ru вчера в 12:50

Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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с чего всё началось

В России увеличат размер материнского капитала

Программа маткапитала действует с 2007 года, позднее ее продлили до конца 2021 года. За рождение второго или последующего ребенка выдается сертификат.
РИА Новостивчера в 12:20

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Правительство готовит меры по поддержке семей при рождении первенца

Газета.Ruвчера в 16:51

Правительство обсуждает меры стимулирования семей для рождения первенца

Известиявчера в 14:50

Тема выдачи маткапитала более одного раза не обсуждалась в кабмине РФ

Интерфаксвчера в 12:48

Голикова подтвердила планы увеличить размер материнского капитала

RT на русскомвчера в 12:53

В России увеличат размер материнского капитала

РИА Новостивчера в 12:20

Голикова: правительство не рассматривает возможность выдачи маткапитала свыше одного раза

ТАССвчера в 13:04

Голикова заявила о проработке мер поддержки при рождении первенца

РБКвчера в 13:48
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Политика

ОАЭ, Норвегия и Саудовская Аравия озвучили выводы об атаках на танкеры

Четыре танкера, поврежденные в результате атак в территориальных водах ОАЭ в мае этого года, были подорваны минами, которые установили ныряльщики, говорится в совместном заявлении ОАЭ, Норвегии и Саудовской Аравии, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

В Непале два человека погибли в результате сильного шторма, пишут СМИ

По меньшей мере два человека погибли и 37 пострадали в результате сильного шторма, обрушившегося на непальские районы Кайлали и Канчанпур, сообщает местная газета Republica со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина слегла с аритмией из-за отравления Алибасова

Супруга Бари Алибасова 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина приехала навестить мужа в больницу, однако ей самой потребовалась помощь — у народной артистки РСФСР обострилась мерцательная аритмия.
Обновлено вчера в 11:03
Политика

Врио главы Забайкалья объявил об участии в выборах губернатора

Помимо Осипова, известно еще об одном возможном претенденте на пост губернатора - краевой комитет КПРФ в апреле рекомендовал партии выдвинуть на пост главы региона первого секретаря крайкома КПРФ и председателя фракции этой партии в краевом парламенте Юрия Гайдука.
Обновлено вчера в 21:27
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Общество

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено вчера в 13:52
Общество

Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям

По словам представителя Верховного суда Павла Одинцова, момент окончания налогового преступления в проекте постановления пленума определяется так же, как и в предыдущем, которое приняли в 2006 году: преступление считается оконченным с момента неуплаты налога в установленный законом срок.
Обновлено 05 июня в 17:58
Авто

Названы лучшие и худшие автомобили для путешествий

Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено 05 июня в 02:16
Общество

Расчет советских зарплат при назначении пенсий предложили упростить

Законопроект предлагает при утрате необходимых документов не по вине работника при расчете пенсии использовать показатели средней зарплаты, единые тарифные сетки и прочие нормативы, утвержденные в советские годы, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 12:42
Политика

Зеленский ответил на петицию о своей отставке

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено вчера в 19:06
Политика

WikiLeaks: Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа

В качестве ключевого свидетеля может быть привлечен бывший информатор ФБР Министерство юстиции Соединенных Штатов подготовило новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 00:01
Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:25
Общество

В Перми прокуратура возбудила дела против гимназии и ее директора

Прокуратура Пермского края завершила проверку гимназии № 4 имени Братьев Каменских, где установили разные проходные баллы в первый класс для мальчиков и девочек.
Обновлено вчера в 07:38
Шоу-бизнес

Адвокат рассказал о завещании Алибасова: «Всех обломал»

Читайте материал: "Бари Алибасов написал новое завещание" Адвокат написал в своем Twitter, что завещание Бари Каримович составил еще 7 лет назад, причем указал в нем и самого Жорина.
Обновлено вчера в 02:50
Политика

Трамп планирует объявить в США новое чрезвычайное положение, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп планирует ввести в США новое чрезвычайное положение, пишет Hill со ссылкой на проект документа.
Обновлено вчера в 22:57
Наука

В ФБР рассекретили досье на снежного человека

Обновлено вчера в 01:01
Общество

Павел Дуров на месяц отказался от еды

Обновлено вчера в 20:26
Хоккей

«Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона»

За океаном продолжается финальная серия Кубка Стэнли по хоккею между "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено вчера в 23:16
Футбол

«Стяуа» предлагает сыну Хаджи контракт, по которому станет незаменимым

Полузащитнику «Вииторулу» Янису Хаджи, сыну бывшего игрока сборной Румынии Георге Хаджи, предложат уникальный в контракт.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие

Дизельные субмарины ТОФ сразились в подводной дуэли

Дизельные подводные лодки Приморской флотилии Тихоокеанского флота в рамках планового учения сошлись в дуэли.
Обновлено вчера в 21:43
Футбол

Футбольный «Оренбург» рискует переехать в Самару

Футбольный клуб российской премьер-лиги "Оренбург" в предстоящем сезоне может сменить прописку и переехать из своего родного города в Самару.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

В ОБСЕ опровергли слова о предложении Кучмы по деблокированию Донбасса

Представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что первыми о разблокировании Донбасса заговорили представители ДНР и ЛНР, а не представитель Киева Леонид Кучма, как сообщалось ранее.
Обновлено вчера в 14:49
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено вчера в 07:52
Армия и оружие

Армия России получила звукометрический комплекс АЗК-7

Обновлено вчера в 06:27
Экономика

Амурский судостроительный завод частично докапитализируют в 2019 году

Средства на докапитализацию Амурского судостроительного завода в Хабаровском крае поступят на предприятие в 2019 году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено вчера в 22:15
Политика

Трамп назвал причину ухудшения российско-американских отношений

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что отношения между Россией и США были испорчены расследованием Мюллера.
Обновлено в 00:18
Авто

Две обновленные модели Jaguar: в Россию приедет только одна

Вторая попытка под именем XE вышла явно лучше. Младший седан на заднеприводной платформе – чистокровный Jaguar до мозга алюминиевых костей.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Генконсульство России в США прокомментировало приговор Осиповой

Генеральное консульство России в Хьюстоне прокомментировало решение американского суда, который приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения по обвинению в похищении своих детей.
Обновлено вчера в 21:49
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