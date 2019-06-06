Экономика

В России увеличат размер материнского капиталаРИА Новости вчера в 12:20

Размер выплаты многодетным отцам будет сопоставим с маткапиталом и составит 453 тысячи рублей. При этом "отцовский капитал" не будет исключать выплаты материнского.
Читать в источнике
с чего всё началось

В России увеличат размер материнского капитала

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится. Такое заявление она сделала на полях Петербургского международного экономического форума.
РИА Новостивчера в 12:20

Подробнее о событии

Правительство готовит меры по поддержке семей при рождении первенца

Газета.Ruвчера в 16:51

Голикова: правительство не рассматривает возможность выдачи маткапитала свыше одного раза

ТАССвчера в 13:04

Голикова заявила о проработке мер поддержки при рождении первенца

РБКвчера в 13:48

Голикова подтвердила планы увеличить размер материнского капитала

RT на русскомвчера в 12:53

В России увеличат размер материнского капитала

РИА Новостивчера в 12:20

Правительство обсуждает меры стимулирования семей для рождения первенца

Известиявчера в 14:50

Тема выдачи маткапитала более одного раза не обсуждалась в кабмине РФ

Интерфаксвчера в 12:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Общество

В Пермской опере не знают об отъезде Теодора Курентзиса в Петербург

Пермское издание "Местное время" со ссылкой на собственный источник сегодня заявило о том, что худрук Пермской оперы Курентзис покидает город и уезжает работать в Санкт-Петербург.
Обновлено в 04:49
Политика

Шанс на встречу Путина и Трампа есть, заявил Песков

Шанс на встречу президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа безусловно есть, однако непонятно, произойдет ли это в Осаке, сообщил журналистам пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Корреспондент «Медузы» задержан в Москве

Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено в 03:44
Политика

Минздрав разработал законопроект о блокировке антипрививочных сайтов

Министерство здравоохранения подготовило законопроект, который предусматривает блокировку сайтов, призывающих к отказу от вакцинации.
Обновлено в 05:47
Общество

Краснодарский провайдер оспорил требования «закона Яровой» в суде

Краснодарский интернет-провайдер «Фирма Связь» оспорил в суде проверку Роскомнадзора, по результатам которой на него подали иск из-за отказа установить оборудование для исполнения «закона Яровой».
Обновлено в 04:46
Происшествия

Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге

Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Муж попавшей в больницу Симоньян обратится к юристам

Режиссер Тигран Кеосаян намерен обсудить с юристами конфликт, произошедший между сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь и его беременной женой — главным редактором RT и РИА Новости Маргаритой Симоньян.
Обновлено в 03:52
Политика

Скворцова назвала вывод Счётной палаты о зарплатах медиков ошибкой

Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что Счётная палата ошиблась в выводах относительно средней заработной платы среднего и младшего медперсонала.
Обновлено 05 июня в 14:55
Армия и оружие

Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

5 июня Зеленский обратился к российским властям после обстрела.
Обновлено в 04:43
Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.
Обновлено вчера в 17:25
Общество

За гостиницу «под храм» в Екатеринбурге просят миллиард рублей

В Екатеринбурге собственник недостроенной гостиницы «Дели», которую некоторые жители города предлагают «превратить» в храм Святой Екатерины, требует 1 млрд рублей.
Обновлено в 04:49
Здоровье

На ПМЭФ-2019 подписали документ о развитии медицинского туризма в Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев и начальник Центральной дирекции здравоохранения Елена Жидкова подписали соглашение о развитии системы медицинской помощи и медицинского туризма в Свердловской области.
Обновлено в 04:19
Общество

В Сургуте чиновников перевели на обеды для школьников

Сообщается, что ранее питанием всю администрацию обеспечивал коллектив хозяйственно-эксплуатационного управления.
Обновлено в 03:20
Политика

В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина с Зеленским

Пока в планах Путина нет встречи с новоизбранным президентом Украины, отметил Песков.
Обновлено в 03:32
Транспорт

В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа

В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 02:57
Общество

Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.
Обновлено вчера в 20:15
Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
Обновлено вчера в 11:32
Наука

Популярность полового размножения объяснили защитой от рака

Обновлено вчера в 14:05
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено вчера в 07:52
Наука

Нарушающий законы физики двигатель проверят в Германии

История науки знает тысячи проектов различных как вечных, так и невозможных двигателей, которые не проходили проверку множественными экспериментами.
Обновлено в 00:18
Экономика

«Северный поток-2» оказался на грани срыва сроков

Задержка в получении разрешения от Дании по «Северному потоку-2» может привести к отсрочке запуска проекта.
Обновлено в 05:24
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Футбол

Месси не считает сборную Аргентины фаворитом Кубка Америки

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от Кубка Америки.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия

В Красноярске подростки избили школьницу из-за 100 рублей

Видео избиения появилось в интернете. Причина конфликта заключается в том, что девочка, якобы, задолжала своим знакомым около 100 рублей.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Экономика

Силуанов считает жизнь в кредит нормальной

Вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов считает, что жизнь в кредит это нормально, об этом он сообщил в интервью НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Соловьев высмеял слова Ковтуна о непричастности ВСУ к обстрелу мечети

Владимир Ковтун заявил, что украинские военные не имеют отношения к обстрелу мечети в Донецке Телеведущий Владимир Соловьев уличил украинского политолога Вячеслава Ковтуна в обмане.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия

В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего узбека

В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего уроженца Узбекистана, передает «Комсомольская правда».
Обновлено в 05:15
Происшествия

Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте

На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Полицейский в Москве застрелил задержанного при попытке побега

В Москве сотрудник полиции застрелил задержанного во время попытки сбежать из отделения и захватить его табельное оружие.
Обновлено в 05:26
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное