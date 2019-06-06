Экономика
В России увеличат размер материнского капиталаРИА Новости вчера в 12:20
Размер выплаты многодетным отцам будет сопоставим с маткапиталом и составит 453 тысячи рублей. При этом "отцовский капитал" не будет исключать выплаты материнского.
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с чего всё началось
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится. Такое заявление она сделала на полях Петербургского международного экономического форума.РИА Новостивчера в 12:20
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Происшествия
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Общество
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Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
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Религия
Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»
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Политика
Саакашвили отказался идти в партию Кличко
Обновлено вчера в 21:15
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Китай впервые запустил в космос ракету с морской платформы
Китай успешно запустил ракету-носитель «Чанчжэн-11» с морской платформы в Желтом море, сообщило Центральное телевидение Китая.
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Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.
Обновлено в 01:45
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Крестик спас россиянина от смерти при ударе молнии
Обновлено в 01:46
Общество
Шестое июня стало самым жарким днём с начала года
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Кино
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Ушел из жизни актер и театральный педагог Александр Кузнецов, известный широкому зрителю по роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец».
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
Миасского следователя задержали по подозрению в педофилии
В городе Миассе Челябинской области на следователя полиции возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в педофилии.
Обновлено в 01:52
Политика
Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера
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СМИ сообщают, что влюбленные все же расстались. Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе уже больше трех лет, пара воспитывает дочку Лею.
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Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича
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Обновлено вчера в 13:32
Политика
Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа
Минюст США подготовил новые обвинения против Джулиана Ассанжа, причем в качестве главного свидетеля по ним выступает осужденный мошенник.
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Армия и оружие
Зеленский: Россия потеряла контроль над «подразделениями» республик Донбасса
Президент Владимир Зеленский обвинил Россию в «вопиющем» нарушении Минских договоренностей.
Обновлено в 02:53
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
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Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
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Обновлено вчера в 18:01