Экономика
В России увеличат размер материнского капиталаРИА Новости вчера в 12:20
Размер выплаты многодетным отцам будет сопоставим с маткапиталом и составит 453 тысячи рублей. При этом "отцовский капитал" не будет исключать выплаты материнского.
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с чего всё началось
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится. Такое заявление она сделала на полях Петербургского международного экономического форума.РИА Новостивчера в 12:20
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Общество
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Речь идет о тех, кому пенсия за периоды по 2001 год включительно рассчитывается через соотношение зарплаты за 60 месяцев к средней зарплате по стране.
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Происшествия
В Екатеринбурге на 5 часов задержали SSJ 100 из-за неисправности
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