Экономика
Правительство увеличивает материнский капиталGo64.ru 00:52
По информации РИА «Новости», вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая социальную сферу, подтвердила, что в следующем году размер материнского капитала точно будет увеличен. Правда, тут же оговорилась, что называть конкретные суммы пока рано.
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с чего всё началось
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится. Такое заявление она сделала на полях Петербургского международного экономического форума.РИА Новостивчера в 12:20
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