Экономика

В России увеличат минимальный размер оплаты трудаТАСС 06:43

Топилин отметил, что правительство продолжает "очень жестко контролировать" субъекты РФ в этом направлении.
Читать в источнике
Максим Топилин
И, безусловно, будет повышение стандартов минимальной заработной платы дальше происходить. На этой основе мы будем смотреть на изменение соотношений по заработным платам работников бюджетной сферы.
— Максим ТопилинРеальное время 06:49

Подробнее о событии

Названа дата повышения МРОТ в России

Телеканал 360°08:20

Россиянам пообещали увеличить МРОТ

Газета.Ru07:45

Топилин: минимальный размер оплаты труда в РФ снова вырастет

News.ru06:58

В России увеличат минимальный размер оплаты труда

ТАСС06:43

Топилин рассказал, когда в России вырастет минимальная зарплата

РЕН ТВ06:58

Топилин заявил об увеличении МРОТ к 2021 году

Rambler News Service07:24

Министр труда пообещал увеличить МРОТ

Коммерсантъ07:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 08:23, Ашберн
Политика

Зеленский заявил о роспуске Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно распустил Верховную раду.
Обновлено в 05:56
Общество

Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей

Сотрудники больницы французского города Реймс прекратили сегодня оказывать помощь Венсану Ламберу, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии.
Обновлено в 05:56
Политика

Зеленский перед инаугурацией подпрыгнул и поцеловал лысину Кошевого

Зеленский тут же подскочил к ограждению, высоко подпрыгнул и поцеловал товарища прямо в лысину.
Обновлено в 06:17
Культура

Делегация из Калмыкии стала лауреатом Всероссийской студенческой весны

Делегация из Калмыкии стала лауреатом фестиваля «Всероссийская студенческая весна», который проходил в этом году в Перми с 14 по 19 мая.
Обновлено в 02:47
Политика

Зеленский принял глав и послов иностранных государств

Обновлено в 07:51
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя

Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Политика

Американские компании прекращают сотрудничать с «Хуавэй» : китайцы готовы к реализации «плана Б» (Цюйдун чжунго, Китай) (Цюйдун чжунго)

Компания «Хуавэй» дала объяснения по поводу сложившейся ситуации еще когда был обнародован предыдущий «Энтити лист»: на тот момент уже был разработан «план Б» как ответ на ограничения, куда вошли микросхемы процессора, системы и многое другое.
Обновлено в 07:46
Кино

Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»

Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Хоккей

Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:37
Происшествия

Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговор

Защита футболиста клуба «Зенит» Александра Кокорина обжаловала приговор, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес

Евгений Петросян погряз в долгах после развода

Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу

В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Энергетика

СМИ узнали об отказе Total и Eni платить за российскую нефть

Отказ от проведения выплат собеседники агентства связали с загрязнением поступающей по трубопроводу «Дружба» нефти хлорорганикой.
Обновлено в 07:40
Политика

Порошенко, Парубий и Гройсман проводят совещание

Глава правительства Украины Владимир Гройсман, спикер Верховной рады Андрей Парубий и экс-президент Украины Пётр Порошенко собрались на совещание в кабинете премьер-министра, сообщило 20 мая издание Strana.ua.
Обновлено в 06:41
Политика

Зеленский призвал украинцев возвращаться в страну

Обновлено в 05:57
Армия и оружие

Израиль отказался бомбить Сирию из-за С-300

Впервые истребители Военно-воздушных сил Израиля были идентифицированы сирийскими системами ПВО С-300 13 мая.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав

Обновлено вчера в 08:20
Музыка

Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»

Обновлено 18 мая в 19:03
Происшествия

Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Джулиана Ассанжа

Заместитель главного прокурора Швеции Ева-Мари Перссон направила в суд города Уппсала запрос на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:13
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Политика

Власти Турции выдали ордер на арест сотен сотрудников МИД

Турецкие власти выдали ордер на задержание 249 сотрудников Министерства иностранных дел страны.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Раскрыто убийство помощника прокурора во время интимных игр

Сотрудники полиции раскрыли убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 02:21
Экономика

Nikkei: немецкий чипмейкер Infineon приостанавливает поставки для Huawei

Крупный немецкий производитель микросхем для телекоммуникаций Infineon, последовав примеру американских компаний, приостановил поставки для Huawei, сообщил в понедельник ресурс Nikkei Asian Review.
Обновлено в 05:04
Гаджеты

Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei

Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Политика

Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о расширении перечня специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджетных средств.
Обновлено в 08:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное