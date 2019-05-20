В России увеличат минимальный размер оплаты трудаТАСС 06:43

И, безусловно, будет повышение стандартов минимальной заработной платы дальше происходить. На этой основе мы будем смотреть на изменение соотношений по заработным платам работников бюджетной сферы.

Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Экономика В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение отказаться от соглашений с Visa, MasterCard и Maestro к концу января, сообщает издание Banca y Negocios.

Происшествия В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс» «Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.

Авто В России начнется серийный выпуск электромобилей Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.

Политика Зарубежное финансирование НКО в России выросло более чем на 20% Зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций (НКО) выросло более чем на 20% и составляет 85 миллиардов рублей.

Экономика Сбербанк упростит правила программы «Спасибо» Сбербанк сократит число заданий для сохранения «Уровней привилегий» в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», а также упростит переход с одного уровня на другой с 1 июня, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Наука Ученые создали самый громкий звук под водой Вода быстро ионизировалась, нагревалась, испаряла жидкость и создавала цилиндрическую ударную волну.

Армия и оружие Минобороны намеревается нарастить калибр российской бронетехники Минобороны и «Техмаш» обсуждают возможность перевода российской бронетехники на артиллерийские установки калибра 57 миллиметров, сообщает 21 мая ТАСС.

Политика Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода Израиль и палестинское военизированное движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, договорились о перемирии на полгода, передает в понедельник израильская газета The Times of Israel.

Шоу-бизнес Режиссера фильма «Звезда родилась» Купера подозревают в новом романе Несостоявшиеся супруги не комментировали разрыв, но поклонники были уверены, что Купер начал встречаться с Леди Гагой.

Армия и оружие Военный эксперт рассказал о возможной силовой акции США против Ирана Эксперт о возможной силовой акции США против Ирана Официальный Тегеран с 15 мая, по решению Высшего совета национальной безопасности Ирана, официально приостановил выполнение части своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Политика В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.

Происшествия Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.

Политика На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.

Политика Экс-глава спецслужбы Израиля заявил о «поражении» Запада на Украине Экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми считает, что планы Запада ослабить позицию России на украинском направлении реализовать не удалось.

Общество В Приморье восстановили нарушенное электроснабжение Напомним, электроснабжение в Фокино и в Партизанском муниципальном районе было нарушено из-за штормовой погоды 20 мая.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил об опасности комаров во Франции Россиян предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с периодом активизации комаров, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний.

Политика Лидер арт-группы «Война» Воротников арестован в Германии "Лидер российской арт-группы Война Олег Воротников (Вор Войны) арестован в Германии, федеральная земля Бранденбург", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте группы в твиттере.

Экономика Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».

Политика Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".