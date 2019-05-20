Экономика

В России увеличат минимальный размер оплаты трудаТАСС 06:43

Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
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Максим Топилин
И, безусловно, будет повышение стандартов минимальной заработной платы дальше происходить. На этой основе мы будем смотреть на изменение соотношений по заработным платам работников бюджетной сферы.
— Максим ТопилинРеальное время 06:49

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Экономика

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В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

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Вода быстро ионизировалась, нагревалась, испаряла жидкость и создавала цилиндрическую ударную волну.
Обновлено в 17:06
Происшествия

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Армия и оружие

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Обновлено в 22:13
Политика

Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода

Израиль и палестинское военизированное движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, договорились о перемирии на полгода, передает в понедельник израильская газета The Times of Israel.
Обновлено в 15:20
Общество

В Японии шестерых россиян наградили орденом Восходящего солнца

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Авто

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Шоу-бизнес

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Несостоявшиеся супруги не комментировали разрыв, но поклонники были уверены, что Купер начал встречаться с Леди Гагой.
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Политика

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В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
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На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

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Обновлено в 15:46
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Первая леди Украины: жена Зеленского надела на инаугурацию элегантный наряд

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Экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми считает, что планы Запада ослабить позицию России на украинском направлении реализовать не удалось.
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Армия и оружие

В России анонсируют создание авиаполка для истребителей Су-57

Новые авиаполки будут специально сформированы для истребителей Су-57.
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Общество

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Обновлено в 22:20
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Роспотребнадзор предупредил об опасности комаров во Франции

Россиян предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с периодом активизации комаров, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний.
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Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
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Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено в 10:10
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Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе

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