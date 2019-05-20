Экономика
В России увеличат минимальный размер оплаты трудаТАСС 06:43
Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
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И, безусловно, будет повышение стандартов минимальной заработной платы дальше происходить. На этой основе мы будем смотреть на изменение соотношений по заработным платам работников бюджетной сферы.
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Футбол
Обамеянг: хочу, чтобы моё имя стало легендой для «Арсенала»
Габонский нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о желании надолго остаться в клубе.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие
Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали
Пожар в автосалоне Huyndai на проспекте Октябрьском в Кемерове ликвидирован. Ведутся работы по проливке конструкций сгоревшего здания.
Обновлено в 13:25
Общество
Заседание городской думы Южно-Сахалинска впервые прошло под запись «любопытного» депутата
Хоть сегодня в городской думе Южно-Сахалинска не было поводов для серьезных споров, но техника немного сковывала действия народных избранников.
Обновлено в 22:09
Политика
Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского
Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
Общество
Гороскоп на 19 мая: В полнолуние мысли часто воплощаются в реальность
В полнолуние 19 мая 2019 года нужно обязательно мыслить позитивно и быть благодарным Вселенной за то, что у вас есть.
Обновлено 18 мая в 20:00
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Экономика
Эксперты Avito выяснили, где в России продаются самые дешевые велосипеды
Велосипед в России за год стал на 3,3% доступнее, сейчас его средняя стоимость составляет 12,15 тысячи рублей, выяснили эксперты сервиса объявлений Avito в преддверии Всемирного дня велосипеда, отмечаемого 3 июня.
Обновлено в 20:16
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 06:04
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Политика
Зеленский подписал свой первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:51
Футбол
«Краснодар» намерен сделать еще 3-4 трансфера под Лигу чемпионов
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что перед следующим сезоном команду усилят 3-4 новых футболиста.
Обновлено в 14:52
Общество
Экс-министр Абызов «все хвалит» в СИЗО «Лефортово», рассказали в ОНК
Бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, заключенный под стражу в московском СИЗО "Лефортово", ни на что не жалуется и выражает сотрудникам изолятора благодарность, рассказала РИА Новости замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 20:36
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено в 03:26
Наука
Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания
Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено в 08:17
Путешествия
Турецкие отели не собираются отказываться от системы «всё включено»
Турецкие отели не планируют отказываться от системы "всё включено", поскольку она привлекательна для обеих сторон.
Обновлено в 22:14
Здоровье
Диабет второго типа повышает риск развития цирроза и рака печени
Ученые из Великобритании пришли к выводу, что сахарный диабет второго типа становится все более опасным для человека, так как может спровоцировать развитие цирроза и рака печени.
Обновлено в 21:56
Происшествия
Сгоревший автосалон штрафовали за нарушение пожарной безопасности
Ранее кемеровский автосалон, который полыхал в понедельник, 20 мая, штрафовали за нарушение пожарной безопасности.
Обновлено в 20:41
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено в 19:43
Космос
Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K
Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.
Обновлено в 13:17
Общество
В Приморье полностью восстановили нарушенное циклоном электроснабжение
"Приморские электрические сети" восстановили электроснабжение во всех районах Приморья, нарушенное в понедельник мощным циклоном, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК).
Обновлено в 20:59
Политика
Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Грузовики ЗИЛ-133ГЯ в народе называли "Крокодилами", которых они напоминали вытянутыми капотами (носами) и длинными шасси (туловищами) с двумя мостами.
Обновлено в 18:43
Происшествия
В США потерпел крушение самолет морской пехоты
Штурмовик AV-8B Harrier 2-й авиаэскадрильи Корпуса морской пехоты США в понедельник потерпел крушение в районе города Хэйвлок в штате Северная Каролина, сообщили в командовании воинской части.
Обновлено в 20:58
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Влад Топалов рассказал о неприятных сторонах отцовства
Влад Топалов на прогулке с сыном О ежедневных трудностях после появления наследника Влад активно рассказывает в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 03:49
Политика
Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии
Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:33