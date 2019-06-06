В России увеличат материнский капиталLenta.ru 08:06

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.

с чего всё началось

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала. Вместо них введут электронные документы, а матерей начнут заносить в цифровой реестр. По словам Топилина, выдача сертификатов в электронном виде начнется с 2020 года.

Происшествия Шакира пришла в испанский суд с двойником Колумбийская певица Шакира, чтобы избежать внимания журналистов, освещавших судебное заседание по делу об уклонении от уплаты налогов, прибегла к нескольким трюкам: она сняла место на подземной парковке и привела похожую на себя женщину, чтобы не попасть в объективы телекамер.

Шоу-бизнес Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.

Общество Россияне негативно отнеслись к дополнительной пенсии Россияне негативно отнеслись к идее о введении дополнительных ежемесячных отчислений с заработных плат на накопительную часть пенсии.

Политика Путин предложил американской журналистке сразиться на татами Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.

Политика В Крыму украинца осудили за шпионаж Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко по делу о шпионаже, сообщили в пресс-службе ФСБ.

Единоборства Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула WBO Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик лишился одного из своих титулов.

Общество В России пожаловались на худший за всю историю нерест рыбы на Волге Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов заявил, что в этом году на Волге ожидается один из худших за всю историю нерестов.

Политика Tinder согласился сотрудничать со спецслужбами РФ Tinder ранее предоставил информацию по запросу спецслужб, рассказал Жаров.

Политика Путин посоветовал детям почитать Библию, Коран и Тору Президент России Владимир Путин считает, что детям будет полезно прочитать Библию, Коран и Тору, это точно пойдет на пользу, потому что во всех мировых религиях заложены гуманистические начала.

Футбол Клубы Премьер-лиги одобрили расширение чемпионата до 18 команд На заседании было одобрено расширение количества участников лиги с 16 до 18 команд.

Происшествия Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.

Футбол «Арсенал» заинтересован в приобретении Чалова Английский футбольный клуб "Арсенал" следит за выступлениями российского форварда ЦСКА Федора Чалова.

Кино NBC экранизирует роман Дэна Брауна «Утраченный символ» Телеканал NBC готовится к съемкам сериала на основе романа Дэна Брауна «Утраченный символ».

Происшествия В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.

Гаджеты Смартфон Nokia 2.2 показали на официальных рендерах Сегодня компания HMD Global должна представить новые смартфоны Nokia, а одной из новинок станет модель с кодовым названием Nokia Wasp.

Авто Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.

Авто В России рекордно упали продажи автомобилей В мае в стране было продано более 137,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 6,7% меньше, чем в мае прошлого года.

Теннис 17-летняя американка Анисимова вышла в полуфинал Roland Garros В полуфинале Roland Garros Анисимовой предстоит встретиться с Эшли Барти из Австралии, которая в 1/4 финала взяла верх над американкой Мэдисон Кис.

Общество Совет ЕС упростил процедуру выдачи шенгенских виз Совет Евросоюза одобрил поправки к кодексу о выдаче шенгенских виз, говорится в сообщении на сайте организации.