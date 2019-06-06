Экономика

В России увеличат материнский капиталLenta.ru 08:06

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала. Вместо них введут электронные документы, а матерей начнут заносить в цифровой реестр. По словам Топилина, выдача сертификатов в электронном виде начнется с 2020 года.
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с чего всё началось

Материнский капитал с 2020 года увеличат до 470 тыс. рублей

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.
ТАСС07:47

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Материнский капитал увеличат в России

Газета.Ru07:52

Топилин анонсировал увеличение материнского капитала в 2020 году

Известия08:07

В России увеличат материнский капитал

Lenta.ru08:06

Топилин подтвердил увеличение маткапитала до 470 тыс. руб. с 2020 года

РБК08:18

Материнский капитал с 2020 года увеличат до 470 тыс. рублей

ТАСС07:47

С 1 января 2020 года в России увеличат материнский капитал

Piter.tv09:09

В России увеличат материнский капитал

Говорит Москва08:27
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 09:13, Ашберн
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Адвокат Жорин рассказал о завещании Бари Алибасова

Обновлено в 02:44
Кино

Ушел из жизни актер Александр Кузнецов

Актер Александр Кузнецов, несколько лет боровшийся с тяжелым заболеванием, скончался в возрасте 59 лет.
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Минприроды назвало возможные сроки отказа от пластиковой посуды

В Минприроды созданы комиссии и рабочие группы, которые просчитают варианты отказа от пластиковой посуды, чтобы не навредить бизнесу, подчеркнул министр.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
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Общество

Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»

Папа римский Франциск утвердил третье издание книги "Миссал", определяющей порядок проведения мессы, сообщает католическое издание Avvenir.
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Журналистка Катя Гордон жестко отреагировала на пост телеведущей Ксении Собчак о "благородных людях" и "дворнягах".
Обновлено в 07:33
Экономика

Кудрин: арест Майкла Калви стал шоком для российской экономики

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал шоком задержание и арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
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Политика

Путин пообещал зеркальный ответ на отмену санкций Евросоюза

Если Европарламент начнет отменять рестрикции против России, мы будем это приветствовать и делать встречные шаги, заявил президент Владимир Путин.
Обновлено в 08:32
Гаджеты

Смартфон Nokia 2.2 показали на официальных рендерах

Сегодня компания HMD Global должна представить новые смартфоны Nokia, а одной из новинок станет модель с кодовым названием Nokia Wasp.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Политика

Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами

Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 06:38
Политика

В Крыму украинца осудили за шпионаж

Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко по делу о шпионаже, сообщили в пресс-службе ФСБ.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Мужчина наткнулся в метро на труп акулы

В городе Нью-Йорк, США, прохожий заметил лежащий на одной из станций метро труп акулы. Об этом сообщает New York Post.
Обновлено в 06:57
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 05:00
Экономика

Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет

Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Обновлено в 08:11
Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко решил брать пример с Овечкина

Форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко заявил, что его впечатлила игра нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в прошлом розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:41
Происшествия

В Подмосковье шесть человек задержаны за избиение беременной женщины

Обновлено в 08:08
Общество

В России разведенных родителей обяжут снимать квартиру ребенку

В России разведенных родителей, которые живут отдельно от детей, обяжут обеспечивать своего ребенка отдельным жильем.
Обновлено вчера в 15:38
Технологии

Радары в США засекли гигантское облако из божьих коровок

Огромное пятно в небе, которое оказалось скоплением божьих коровок, засекли радары Национальной метеорологической службы США, сообщает Los Angeles Times.
Обновлено в 02:23
Политика

Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе

Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Гаджеты

В сети появились качественные рендеры Samsung Galaxy Note 10

Обновлено в 06:22
Футбол

Три гола Роналду вывели Португалию в финал Лиги Наций

На 88-й и 90-й минутах поединка два гола в ворота соперником снова забил Криштиану Роналду.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес

Кожевникова наглядно показала результат своего похудения

У 34-летней Марии Кожевниковой трое сыновей: 5-летний Иван, 4-летний Максим и маленький Василий, которому в июле исполнится два годика.
Обновлено в 06:27
Политика

Националисты забросали дом Порошенко файерами

Обновлено в 08:37
Энергетика

«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Политика

Путин назвал мерзким пересмотр итогов Второй мировой войны

Забывать уроки Второй мировой — значит, предавать память близких, считает Путин.
Обновлено в 09:01
Общество

На землях аэропорта «Домодедово» обустроят курорт «Тропический остров»

Обновлено в 09:06
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