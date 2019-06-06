Экономика

В России увеличат материнский капиталLenta.ru 08:06

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала. Вместо них введут электронные документы, а матерей начнут заносить в цифровой реестр. По словам Топилина, выдача сертификатов в электронном виде начнется с 2020 года.
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с чего всё началось

Материнский капитал с 2020 года увеличат до 470 тыс. рублей

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.
ТАСС07:47

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Минтруд увеличит на 17 тысяч маткапитал

78.ru10:17

Материнский капитал в России увеличат на 14 тысяч

Санкт-Петербургские ведомости10:06

В России увеличат материнский капитал

Город+09:16

В 2020 году в России материнский капитал увеличат на 17 тысяч рублей

Gazeta.SPb09:57

Материнский капитал увеличат в России

Газета.Ru07:52

Материнский капитал с 2020 года увеличат до 470 тыс. рублей

ТАСС07:47

Материнский капитал с 2020 года будет достигать 470 тысяч рублей

Петербургский дневник09:40
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Политика

Медведев озвучил условие для сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил, что Москва и Киев могут продлить контракт о транзите российского газа через украинскую территорию.
Обновлено вчера в 08:16
Игры

Знаменитой советской игре «Тетрис» исполнилось 35 лет

Обновлено в 09:19
Наука

Переход на белое мясо не помог снизить уровень холестерина

Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Обновлено в 08:11
Кино

Пэтти Дженкинс показал постер новой «Чудо-женщины» в золотой броне

Режиссер Пэтти Дженкинс показал постер новой «Чудо-женщины: 1984».
Обновлено в 10:29
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено в 07:20
Экономика

ФАС возбудила дело из-за координации цен на смартфоны Philips в России

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компании ООО «Сангфей СЕС Электроникс Рус» (компания, которая по лицензии продает технику Philips) по подозрению в координации цен на смартфоны, сообщил замглавы ведомства Андрей Цариковский на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 06:58
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Экономика

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году ниже 4 процентов

Минэкономразвития России по итогам 2019 года ожидает инфляцию на уровне ниже 4 процентов, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин на площадке Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 03:35
Общество

ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз

Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Движение на 35 километре МКАД восстановили

На внутренней стороне 35 километра МКАД в районе Северного Бутова загорелся автомобиль.
Обновлено в 10:35
Экономика

«Перекапывать любите»: Греф и Собянин обменялись шутками на ПМЭФ

На Петербургском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф пошутил о любви столичного мэра Сергея Собянина "перекапывать Москву".
Обновлено в 10:44
Политика

Националисты забросали файерами особняк Порошенко

Обновлено в 10:30
Авто

Продажи автомобилей в России упали на 7%

"АвтоВАЗ" опубликовал статистику продаж автомобилей Lada. Как следует из релиза компании, за май в России было приобретено 28 739 машин.
Обновлено в 03:25
Политика

Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.
Обновлено в 09:35
Политика

Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:07
Политика

Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе

Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Политика

Врио губернатора Астраханской области ушел в отставку

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области Сергея Морозова и назначил Игоря Бабушкина временно исполняющим обязанности губернатора.
Обновлено вчера в 06:54
Авто

Составили рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей в РФ

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие

Из тюрьмы талибов на севере Афганистана освобождены 84 человека

84 узника талибов были освобождены из тюрьмы в ходе ночного рейда в северной провинции Фарьяб.
Обновлено в 10:36
Кино

Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий

Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Общество

Верховный суд предложил вечно преследовать за неуплату налогов

Российский Верховный суд хочет отменить срок давности по уклонению от уплаты налогов и считать это преступлением до полного погашения долга.
Обновлено в 04:05
Политика

Зеленский ответил на петицию об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отставке. Ответ размещен на официальном сайте главы государства.
Обновлено в 11:00
Политика

Глава Роскомнадзора пообещал новый способ полной блокировки Telegram

Роскомнадзор работает над новыми способами полной блокировки мессенджера Telegram.
Обновлено в 11:03
Экономика

Газпромбанк вложит 15 млрд в создание системы маркировки товаров

РФ — до 8,7 млрд руб. "Создаваемая система маркировки и отслеживания товаров позволит эффективно контролировать товарные рынки и в полной мере обеспечить защиту прав потребителей, а применение механизмов ГЧП сделает ее запуск наиболее эффективным с точки зрения использования бюджетных средств", — прокомментировал Алексей Белоус.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк

Районный суд Днепропетровской области вынес приговор в отношении пяти бывших участников силовой операции в Донбассе, которых обвиняли в убийстве сотрудницы Херсонского городского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:57
Культура

Мединский рассказал, когда откроется концертный зал Мариинского театра

Концертный зал Мариинского театра откроется осенью 2019 года.
Обновлено в 11:27
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