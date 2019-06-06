Экономика

В России увеличат материнский капиталLenta.ru 08:06

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала. Вместо них введут электронные документы, а матерей начнут заносить в цифровой реестр. По словам Топилина, выдача сертификатов в электронном виде начнется с 2020 года.
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с чего всё началось

Материнский капитал с 2020 года увеличат до 470 тыс. рублей

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.
ТАСС07:47

Подробнее о событии

Материнский капитал проиндексируют до 470 тысяч рублей

Газета.Ru12:05

Материнский капитал с 2020 года будет достигать 470 тысяч рублей

Петербургский дневник09:40

Материнский капитал в России увеличат на 14 тысяч

Санкт-Петербургские ведомости10:06

В 2020 году в России материнский капитал увеличат на 17 тысяч рублей

Gazeta.SPb09:57

В России увеличат материнский капитал

Город+09:16

Материнский капитал с 2020 года увеличат до 470 тыс. рублей

ТАСС07:47

Минтруд увеличит на 17 тысяч маткапитал

78.ru10:17
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
Политика

Кучма отрицает факт экономической блокады Донбасса

В среду после очередной встречи в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что контактная группа на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе.
Обновлено в 11:54
Футбол

СМИ опубликовали расписание первого тура чемпионата России по футболу

«Спорт-Экспресс» опубликовал расписание первого тура чемпионата России по футболу следующего сезона.
Обновлено в 13:31
Общество

Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна

Обновлено в 13:45
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича

Пресненский суд Москвы заключил под стражу Жабраила Костоева, который подозревается в убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича в 2009 году.
Обновлено в 14:50
Космос

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Происшествия

Туристический автобус попал в ДТП в Дубае, 15 человек погибли

Государственная автобусная компания Омана Mwasalat, которой принадлежит автобус, выразился в Twitter соболезнования погибшим и объявила о приостановке ежедневных рейсов между столицей Омана Мускатом и Дубаем.
Обновлено в 14:19
Происшествия

RT сообщил о госпитализации Симоньян после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:10
Политика

Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Неве

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 15:46
Происшествия

В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом

Три человека погибли, два пострадали в ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом в Липецкой области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 14:55
Экономика

Россиянок поддержат за рождение первенца

Правительство России приступило к разработке мер для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес

Мама Тимати объявила конкурс на лучшее имя для ребенка рэпера

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова объявила конкурс на самое лучшее имя для второго ребенка музыканта.
Обновлено в 10:56
Гаджеты

Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng

Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено в 06:05
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Обновлено в 05:55
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Авто

Названы самые незащищенные от угона в России автомобили

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено в 07:39
Экономика

В магазинах будут продавать россиянам еду в долг

При помощи виртуальных карт россияне смогут совершать покупки в магазинах сети «Перекресток» в кредит с льготным периодом, уточняет RNS.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе

Певица презентовала новый клип. Вера Брежнева выпустила новый клип на песню «Я не святая».
Обновлено в 11:00
Политика

Националисты забросали дом Порошенко файерами

Обновлено в 08:22
Здоровье

Более 150 инфицированных клещей обнаружили в Нижегородской области

По ситуации на 6 июня 2019 года в Нижегородской области было исследовано порядка 5 тыс. клещей.
Обновлено в 05:30
Политика

Украинская «Оппозиционная платформа» назвала кандидатов в депутаты Рады

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» провела съезд в Киеве, в ходе которого были названы первые 10 кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки

После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Космос

Двигатель для ионных звездолетов запатентовали ученые Петербурга

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили патент и подали еще три заявки на изобретения, представив опытный образец двигателя для космических аппаратов, который основан на ускорении ионов.
Обновлено 04 июня в 14:50
Общество

Павел Дуров на месяц отказался от еды

Обновлено в 15:10
Политика

В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено в 15:44
Культура

Драматурга Николая Коляду позвали в Госдуму

На открытии Уральского театрального форума в Екатеринбурге, 5 июня, Елена Ямпольская пригласила драматурга в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре.
Обновлено в 03:33
Наука

Ученые смогли вырастить мозг человека

Обновлено в 15:49
Политика

На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов

В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет

Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.
Обновлено в 06:45
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