Экономика

В России увеличат материнский капиталLenta.ru 08:06

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала. Вместо них введут электронные документы, а матерей начнут заносить в цифровой реестр. По словам Топилина, выдача сертификатов в электронном виде начнется с 2020 года.
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с чего всё началось

Материнский капитал с 2020 года увеличат до 470 тыс. рублей

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.
ТАСС07:47

Подробнее о событии

Материнский капитал проиндексируют до 470 тысяч рублей

Газета.Ru12:05

Материнский капитал с 2020 года увеличат до 470 тыс. рублей

ТАСС07:47

Материнский капитал в России увеличат на 14 тысяч

Санкт-Петербургские ведомости10:06

В 2020 году в России материнский капитал увеличат на 17 тысяч рублей

Gazeta.SPb09:57

В России увеличат материнский капитал

Город+09:16

Минтруд увеличит на 17 тысяч маткапитал

78.ru10:17

Материнский капитал с 2020 года будет достигать 470 тысяч рублей

Петербургский дневник09:40
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Политика

Кремль назвал успешным опыт назначения губернаторами людей из ФСО

Опыт назначения людей, ранее работавших в Федеральной службе охраны (ФСО), на высшие должностные посты в регионах является успешным.
Обновлено в 06:39
Экономика

EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию

Несмотря на «сложный период» в отношениях с Россией, США вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию, — впервые с 2013 года, свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год» (есть у РБК).
Обновлено в 00:02
Футбол

Сегодня Голландия и Англия сыграют в полуфинале Лиги наций

Англия в свою очередь набрала семь очков, заняла первую строчку в турнирной таблице группы 4 Лиги наций.
Обновлено в 01:12
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Участник группы "На-На" Владимир Политов сообщил, что продюсер Бари Алибасов, госпитализированный в тяжелом состоянии после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб, находится в медикаментозном сне.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии

По данным телеканала РЕН ТВ, Панкратов-Черный потерял сознание во время съемок фильма в Москве.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу

Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Общество

Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина

Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
Обновлено в 03:45
Энергетика

Путин: Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть, в отличие от Саудовской Аравии.
Обновлено в 08:08
Общество

ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз

Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30
Технологии

В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов

Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
Обновлено в 08:30
Авто

Российский авторынок ускорил падение

Падение продаж наблюдается второй месяц подряд и третий с начала года. Майское пике оказалось самым значительным за последние два года.
Обновлено в 09:30
Авто

В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval

Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Армия и оружие

США испытали гиперзвуковую электропушку

Нынешние испытания проходили на суше, в ближайшим будущем ВМС планируют установить электромагнитную пушку на корабль и испытать ее стрельбой по морским и сухопутным целям.
Обновлено в 04:08
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Общество

В России пожаловались на худший за всю историю нерест рыбы на Волге

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов заявил, что в этом году на Волге ожидается один из худших за всю историю нерестов.
Обновлено в 09:14
Политика

Глава Роскомнадзора пообещал новый способ полной блокировки Telegram

Роскомнадзор работает над новыми способами полной блокировки мессенджера Telegram.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие

Украинские СМИ выдали убитого спецназовца Белянкина за ополченца Донбасса

Обновлено в 06:51
Политика

Венгрия заявила о необходимости пересмотра антироссийских санкций

Настало время провести анализ целесообразности сохранения антироссийских санкций, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Обновлено в 08:36
Политика

Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе

Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

Германия приступила к разработке гиперзвукового оружия

Германия запустила программу разработки гиперзвуковых ракет, сообщила в четверг немецкая газета Welt.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Российские авиакомпании до конца года получат 15 лайнеров SSJ-100

Обновлено в 04:14
Гаджеты

Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел

Пока Xiaomi только собирается запустить новые смартфоны Mi 9T и Mi 9T Pro, прошлогодние флагманы компании продолжают дешеветь в Китае.
Обновлено в 01:53
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Политика

Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бизнесмена Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в убийстве предпринимателя Шабтая фон Калмановича в 2009 году, следствие ходатайствует об их аресте, сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 10:35
Технологии

Посмотрите, как робопес Boston Dynamics играет с настоящей овчаркой

Обновлено в 05:58
Общество

В Сербии объявили режим стихийного бедствия

«Из-за обильных осадков, града и разлива рек, которые вызвали большой материальный ущерб в отдельных муниципалитетах, правительство приняло решении объявить режим стихийного бедствия», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Пермского депутата арестовали за подготовку покушения на самого себя

Соликамский городской суд приняли решение арестовать до 25 июля депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина, задержанного по подозрению в ложном доносе о совершенном на него покушении на убийство, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.
Обновлено в 10:49
Общество

Верховный суд предложил вечно преследовать за неуплату налогов

Российский Верховный суд хочет отменить срок давности по уклонению от уплаты налогов и считать это преступлением до полного погашения долга.
Обновлено в 04:05
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