В России увеличат материнский капиталLenta.ru 08:06

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.

с чего всё началось

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала. Вместо них введут электронные документы, а матерей начнут заносить в цифровой реестр. По словам Топилина, выдача сертификатов в электронном виде начнется с 2020 года.

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