Экономика

В России увеличат материнский капиталKonkurent.ru 21:48

В России в 2020 году увеличится размер материнского капитала. Правительство разрабатывает новые меры стимулирования семей к рождению детей, сообщает KONKURENT.RU. Согласно заявлениям чиновников на ПМЭФ-2019, с 1 января 2020 года материнский капитал вырастет на 17 тыс. руб. и достигнет 470 тыс. руб.
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Материнский капитал с 2020 года увеличат до 470 тыс. рублей

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.
ТАСС07:47

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В 2020 году в России материнский капитал увеличат на 17 тысяч рублей

Gazeta.SPb09:57

Минтруд увеличит на 17 тысяч маткапитал

78.ru10:17

Материнский капитал в России увеличат на 14 тысяч

Санкт-Петербургские ведомости10:06

Материнский капитал проиндексируют до 470 тысяч рублей

Газета.Ru12:05

В России увеличат материнский капитал

Город+09:16

Материнский капитал с 2020 года увеличат до 470 тыс. рублей

ТАСС07:47

Материнский капитал с 2020 года будет достигать 470 тысяч рублей

Петербургский дневник09:40
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Общество

Власти Иркутской области прокомментировали задержание главы Минлеса

Правительство и губернатор "обеспокоены" Пресс-служба правительства Иркутской области опубликовала комментарии по поводу сегодняшнего задержания главы министерства лесного комплекса региона Сергея Шеверды.
Обновлено в 12:31
Общество

Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами

Более 85% водоемов в Европе, в которых можно купаться, соответствуют самым высоким стандартам качества, сообщает Еврокомиссия.
Обновлено в 17:16
Происшествия

В Пермском крае возбудили дело из-за инсценировки депутатом нападения

В Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении депутата регионального заксобрания, после того как он попытался инсценировать собственное убийство.
Обновлено в 15:17
Общество

Американский суд потребовал от Осиповой вернуть детей из России в США

Федеральный окружной суд Канзаса потребовал, чтобы россиянка Богдана Осипова, приговорённая к семи годам ареста, оказала содействие в возвращении своих детей из России в США в качестве условия освобождения.
Обновлено в 19:15
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 16:14
Армия и оружие

Американские СМИ назвали Ту-22М3М неприятным сюрпризом для ВМС США

Американские журналисты обратили внимание на то, что в России в настоящий момент проводятся летные испытания бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 05:49
Футбол

Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 18:35
Общество

Роспотребнадзор раскрыл число посещающих McDonald’s детей

Рестораны McDonald’s в России ежедневно посещают около 500 тысяч детей.
Обновлено в 13:04
Политика

Hill: Трамп решил вновь ввести режим ЧП в США

Президент США Дональд Трамп планирует вновь ввести режим ЧП для применения пошлин в отношении Мексики.
Обновлено в 19:05
Игры

Blizzard только что отменила шутер по StarCraft. Еще один

Джейсон Шрайер с Kotaku поговорил с сотрудниками Blizzard об игре во вселенной StarCraft, которая провела в разработке два года и недавно была отменена, чтобы студия вложила больше ресурсов в Diablo 4 и Overwatch 2. Игру описывают как «Battlefield во вселенной StarCraft».
Обновлено в 17:24
Политика

Канада начнет слушания по делу финдиректора Huawei в январе 2020 года

Слушания об экстрадиции в США финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанной в Канаде, запланированы на 20 января 2020 года, сообщает телеканал CTV News.
Обновлено в 21:49
Происшествия

Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 11:09
Происшествия

Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества

Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества — преступники представляются сотрудниками суда и других госорганов и вынуждают перечислить им деньги за якобы присуждённые судом средства.
Обновлено в 04:42
Общество

Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию

День будет удачным, если вы спланируете его заранее.
Обновлено вчера в 11:08
Наука

Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях

Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено вчера в 15:21
Авто

Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая

Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено в 09:17
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Обновлено в 05:55
Космос

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Шоу-бизнес

Юлия Снигирь и Наталья Бардо подготовились к лету

На вечеринке, которая сопровождалась диджей сетом от Дарьи Малыгиной и Алисы Шавровой, присутствовали такие знаменитости, как актриса Юлия Снигирь, певица Сати Казанова, телеведущая и блоггер Маша Миногарова, актриса Наталья Бардо, певица Юлия Паршута, олимпийская чемпионка Анжелика Тиманина и многие другие инфлюенсеры и IT-girls.
Обновлено в 21:00
Происшествия

Аэропорт Барнаула не принимает рейсы из-за сильного тумана

Аэропорт Барнаула имени Германа Титова в пятницу утром не принимает рейсы из-за сильного тумана, лайнеры вынуждены уходить на запасной аэродром в Толмачево, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 21:06
Происшествия

Суд вынес обвинительный приговор силовику по делу о ДТП в Черкесске

Наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 3 месяца и год лишения водительских прав назначено сотруднику ФСИН, обвиненному в том, что сбил женщину и двух детей на пешеходном переходе.
Обновлено в 13:11
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 09:02
Общество

Круглогодичный курорт «Тропический остров» будет создан в Подмосковье

Обновлено в 08:14
Экономика

На Сахалине построят гостиницу сети Hilton

О сотрудничестве договорились резидент ТОР "Горный воздух" ООО "Бриллиант" и международный брендовый оператор Hilton.
Обновлено в 04:59
Наука

Популярность полового размножения объяснили защитой от рака

Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес

Мама Тимати попросила подписчиков выбрать имя для ребенка

Поклонники поспешили поздравить пару с пополнением. Пока неизвестен пол будущего ребенка и реальный срок беременности Решетовой.
Обновлено в 15:20
Религия

Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»

Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Политика

Националисты забросали дом Порошенко файерами

Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено в 08:22
Общество

«Коммерсантъ» узнал о проблемных дипломах десятков авиапилотов в России

Речь в основном шла о выпускниках ЮУрГУ, утверждает «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:07
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