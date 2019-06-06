Экономика
В России увеличат материнский капиталKonkurent.ru 21:48
В России в 2020 году увеличится размер материнского капитала. Правительство разрабатывает новые меры стимулирования семей к рождению детей, сообщает KONKURENT.RU. Согласно заявлениям чиновников на ПМЭФ-2019, с 1 января 2020 года материнский капитал вырастет на 17 тыс. руб. и достигнет 470 тыс. руб.
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с чего всё началось
Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.ТАСС07:47
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