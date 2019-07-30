Общество

В России утвержден список потенциально опасных собакEastRussia 30 июля в 01:40

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое утверждает в России список потенциально опасных пород собак. Согласно закону об ответственном отношении к животным, который начнет действовать с января 2020 года, таких питомцев нельзя выгуливать без поводков и намордников.
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Эксперты-кинологи о списке потенциально опасных пород собак

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