Общество
В России утвержден список потенциально опасных собакEastRussia 30 июля в 01:40
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое утверждает в России список потенциально опасных пород собак. Согласно закону об ответственном отношении к животным, который начнет действовать с января 2020 года, таких питомцев нельзя выгуливать без поводков и намордников.
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«Очень мудрое решение»: в Госдуме прокомментировали постановление Медведева о собаках
Якутия 2430 июля в 03:06
РКФ проработает создание в регионах специализированных площадок для выгула и дрессировки собак
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