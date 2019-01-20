Общество
В России утвердят новую методику классификации гостиницiReactor 09:14
Новая версия методики классификации гостиниц появится и будет окончательно утверждена уже к концу первого квартала текущего года.
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Происшествия
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
Обновлено в 08:59
Интернет
Папа Римский Франциск запустил сайт и приложение «Кликни и молись»
Обновлено в 09:52
Авто
«АвтоВАЗ» показал разработанный в СССР электрокар
Музей «АвтоВАЗа» показал единственный электромобиль российского производителя. Об этом сообщило ИА Nation News.
Обновлено в 11:52
Политика
В Афинах десять полицейских ранены в столкновениях у здания парламента
Обновлено в 09:55
Политика
Эпоха Карлоса Гона подошла к концу
Карлос Гон был арестован в Токио 19 ноября прошлого года по обвинению в финансовых махинациях при работе в Nissan.
Обновлено в 12:35
Общество
В Египте обнаружили могилы эпохи Древнего царства
Могилы, относящиеся к эпохе Древнего царства (середина XXIII — середина XXI века до н.э.), обнаружены на юге Египта, заявило в воскресенье Министерство по делам памятников древности арабской республики.
Обновлено в 10:54
Общество
Чиновники дали малоимущей семье пособие в 47,5 рубля
В Таганроге чиновники назначили многодетной неполной малоимущей семье единовременное пособие в размере 47,5 рубля.
Обновлено в 12:00
Общество
Для жителей РФ составлена карта-расписание с полнолунием 2019 года
Обновлено в 06:54
Происшествия
Жители Петербурга пожаловались на странный запах
В Петербурге на Васильевском острове второй день ощущается химический запах. Специалисты пока не могут сказать, каков его источник.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара на северо-востоке Москвы
Обновлено в 13:46
Общество
В Ташкенте обнаружили старинный клад на один миллион долларов
Ученые из Национального университета Узбекистана обнаружили в одном из исторических зданий Ташкента ценности, общая стоимость которых превышает миллион долларов.
Обновлено в 04:20
Общество
От самой толстой кошки Великобритании отказались четыре раза
Кошка по кличке Митси (Mitzi), которая считалась одной из самых толстых в Великобритании, снова ищет дом.
Обновлено в 06:13
Политика
В ФРГ заявили, что не будут вмешиваться в проект «Северный поток — 2»
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что никто не сможет остановить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:22
Политика
Япония согласилась на часть Курильских островов
Японский премьер Синдзо Абэ рассматривает вопрос о заключении мирного договора с Россией, если будет гарантирована передача части южных Курильских островов: Шикотана и Хабомаи (мелкие необитаемые острова).
Обновлено в 13:10
Космос
Человечеству осталось 49 лет. Огромный астероид летит к Земле
С названием угадали — по прогнозам учёных, это может случиться в 2068 году. Апофис — очень огромный и очень тяжёлый небесный камень.
Обновлено в 03:05
Общество
В Ташкенте нашли клад Великого князя Николая Константиновича Романова
Основную часть клада составляет коллекция Великого князя Николая Константиновича Романова, считает эксперт.
Обновлено в 13:53
Гаджеты
Три флагманских модели Samsung Galaxy S10 показали на изображении
Авторитетный инсайдер распространил в Сети одно изображение, на котором продемонстрированы все три модели флагманской линейки Samsung Galaxy S10.
Обновлено в 04:54
Кино
Умер продюсер «Рэмбо» и «Терминатора»
Обновлено в 09:31
Происшествия
В Одинцово машина упала с третьего этажа многоярусной парковки в ТЦ
В подмосковном Одинцово водитель автомобиля Land Rover Freelander-2 выпал с третьего этажа многоярусной парковки.
Обновлено в 10:09
Хоккей
Дивизион Чернышева стал победителем Матча звезд КХЛ
Сборная дивизиона Чернышева одержала победу над командой дивизиона Боброва в финале Матча звезд КХЛ в Казани.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Ставший виновником аварии 97-летний муж Елизаветы II снова сел за руль
Поскольку фото не пристегнутого водителя-принца попали в СМИ, полиция, как подтвердил ее представитель, провела беседу с Филиппом, настоятельно напомнив ему о необходимости соблюдать правила.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Японии скончался старейший мужчина мира
Обновлено в 06:03
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в Куршевеле возросло до 25
Число пострадавших при пожаре на горнолыжном курорте Куршевель во Французских Альпах увеличилось до 25 человек.
Обновлено в 10:07
Гаджеты
Apple вернула в продажу iPhone SE
Напомним, iPhone SE — недорогая модель Apple, выполненная в классическом корпусе.
Обновлено в 07:03
Интернет
Приложение Google Maps показывает пользователям дорожные камеры
Обновлено в 05:08
Кино
Комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube
Обновлено в 06:01
Происшествия
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 66
Губернатор мексиканского штата Идальго Омар Файяд сообщил, что число жертв взрыва и пожара на местном трубопроводе с горючим выросло до 66 человек.
Обновлено вчера в 09:03
Шоу-бизнес
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая венчались в Пскове
На венчании присутствовал узкий круг близких и друзей Кончаловского и Высоцкой, в частности брат Кончаловского - режиссер Никита Михалков.
Обновлено в 06:43
Авто
Honda показала в Детройте обновленный кроссовер CR-V
Компания Honda представила на автосалоне в Детройте рестайлинговый кроссовер CR-V пятого поколения.
Обновлено в 06:17
Авто
Назван топ-5 самых популярных иномарок с пробегом в России
В тройке лидеров по версии российских журналистов оказался седан Hyundai Solaris, предлагаемый на вторичном рынке по доступной цене, причем больше всего автолюбители выбирают автомобили, оснащенные «механикой».
Обновлено в 04:00